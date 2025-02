Dove vedere in TV e in streaming Porto - Roma di Europa League

Porto - Roma è una delle partite del turno di andata dei Play Off di Europa League. Il match è in programma questa sera, 13 febbraio 2025, a partire dalle 21:00 e sarà trasmesso in diretta TV su Sky, per tutti gli abbonati che hanno incluso nella sottoscrizione il pacchetto Sky Sport.

Per vedere in diretta streaming Porto - Roma, invece, è sufficiente affidarsi a NOW, andando ad attivare il Pass Sport che permette di accedere a tutta l'offerta sportiva di Sky (quindi considerando il pacchetto Sky Sport e il pacchetto Sky Calcio) per vedere l'Europa League, la Champions League e molti altri contenuti.

Il Pass Sport di NOW ha un costo di 24,99 euro al mese ma scegliendo l'offerta con 12 mesi di permanenza minima è possibile ridurre il costo fino a 14,99 euro al mese. Per accedere alla promozione è sufficiente visitare il sito ufficiale di NOW, accessibile tramite il link riportato qui di sotto.

Porto - Roma: orario, formazioni e quando si gioca il ritorno

La partita tra Porto e Roma, valida per l'andata dei Play Off di Europa League, è in programma oggi, 13 febbraio, a partire dalle 21. Per quanto riguarda il ritorno, invece, la sfida si giocherà giovedì 20 febbraio, a partire dalle 18:45. In caso di vittoria, la Roma potrà affrontare la Lazio, già qualificata, oppure l'Atletico Bilbao (ci sarà un sorteggio).

Probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Porto - Roma sulla base delle ultime anticipazioni:

Porto (3-4-3): Diogo Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio; Mora, Pepe, Omorodion. Allenatore: Martin Anselmi.

(3-4-3): Diogo Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio; Mora, Pepe, Omorodion. Allenatore: Martin Anselmi. Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummles, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Per vedere il match in diretta streaming basta attivare il Pass Sport di NOW.

