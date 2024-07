Dove vedere Hull City-Fiorentina in streaming

Martedì 30 luglio, all'MKM Stadium di Hull, si disputerà l'amichevole Hull City-Fiorentina, con fischio d'inizio alle ore 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming su DAZN per tutti gli abbonati del piano Standard (disponibile a partire da 34,99 euro al mese).

È la quarta amichevole di pre-campionato per la Fiorentina, il terzo confronto in terra inglese dopo il pareggio contro il Bolton e la sconfitta su misura per 2-1 contro il Preston. A questo proposito, occorre sottolineare come gli inglesi siano più avanti nella preparazione: nello specifico, i prossimi avversari dei viola debutteranno in Championship il prossimo 10 agosto nella prima giornata contro il Bristol City.

Dove vedere Hull City-Fiorentina

L'amichevole estiva Hull City-Fiorentina sarà visibile in streaming su DAZN martedì alle 20:45. Non è invece prevista la diretta tv in chiaro della partita.

Sempre su DAZN, i tifosi viola potranno seguire la loro squadra del cuore in altre due amichevoli: domenica 4 agosto contro il Montpellier (Ligue 1) e sabato 10 agosto contro il Friburgo (Bundesliga).

Questa è un estate di grandi cambiamenti per la Fiorentina, che dopo la seconda finale europea persa in due anni ha deciso di voltare pagina salutando Vincenzo Italiano. L'ormai ex tecnico viola è stato sostituito da Raffaele Palladino, fino a due mesi fa alla guida del Monza.

Al momento, dal calciomercato sono arrivati due acquisti importanti come il centrale difensivo Pongracic e l'attaccante Kean. In dirittura d'arrivo anche il trequartista del Monza Colpani, mentre sempre in settimana la dirigenza proverà a chiudere per Lovric.

In attesa degli ultimi colpi di mercato, a noi non resta che darvi appuntamento a questo martedì, con l'amichevole tra Hull City e Fiorentina alle ore 20:45 su DAZN.

