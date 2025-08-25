Dove vedere gli Europei di basket 2025 in TV e in streaming (anche dall'estero)

Dal 27 agosto al 14 settembre si svolgeranno gli Europei di basket 2025, a cui prenderà parte anche l'Italia di coach Pozzecco. In totale il torneo vedrà impegnate ventiquattro squadre, suddivise nella prima fase in quattro gironi e in quattro diverse città: Tampere, Riga, Limassol e Katowice. A Riga, capitale della Lettonia, si terrà anche la fase finale.

L'Italia, che non va a medaglie dal 2003 e non vince dal 1999, è stata sorteggiata nello stesso gruppo dei padroni di casa di Cipro, insieme a Georgia, Bosnia-Erzegovina, Spagna e Grecia. Ricordiamo che la Nazionale iberica è la detentrice del trofeo, in seguito al successo ottenuto nel 2022. A seguire, invece, trovate tutte le indicazioni su dove vedere i Campionati europei maschili di pallacanestro in televisione e in streaming, anche dall'estero.

Dove vedere Eurobasket 2025

La visione di tutti gli incontri degli Europei di basket 2025 richiede l'attivazione del pacchetto Sky Sport o del piano Sport di DAZN. Ecco le offerte attive al momento:

Inoltre, tutte le partite dell'Italia saranno trasmesse in diretta TV in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.

Come vedere gli Europei di basket 2025 dall'estero

Per seguire gli Europei di basket di quest'anno dall'estero, evitando il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti streaming in un Paese diverso da quello d'origine, occorre attivare una VPN e connettersi a un server posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese.

Una delle migliori VPN per lo streaming è NordVPN, per la sua velocità di connessione e per l'affidabilità sul fronte della sicurezza e della privacy quando ci si connette alla rete Wi-Fi non protetta di hotel, aeroporti e ristoranti. Grazie all'offerta in corso, i piani di due anni sono disponibili a partire da 3,09 euro al mese, più tre mesi extra in regalo.

