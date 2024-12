Dove vedere Celtics-Sixers in TV e streaming (NBA Christmas Day)

Mercoledì 25 dicembre, al TD Garden di Boston, i Celtics ospiteranno i Sixers nel classico NBA Christmas Day. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW alle 23:00 (ora italiana), con telecronaca di Francesco Bonfardeci e Tommaso Marino.

La soluzione più conveniente e al tempo stesso completa per vedere Celtics-Sixers a Natale e le stelle NBA da qui fino alle Finals del 2025 è il pass Sport di NOW.

Inclusa nel pacchetto anche la visione di Formula 1, MotoGP, tennis, coppe europee di calcio, tre partite a turno di Serie A, tutta la Serie C e una selezione delle migliori partite di Premier League e Bundesliga.

Dove vedere Celtics-Sixers (NBA Christmas Day)

La partita dell'NBA Christmas Day in programma la sera del 25 dicembre tra Boston e Philadelphia sarà visibile su Sky Sport NBA (canale 209 di Sky) e in streaming su NOW con il pass Sport.

Nella Eastern Conference i campioni in carica dei Celtics sono attualmente al secondo posto, con un record di 22 vittorie e 7 sconfitte, alle spalle soltanto dei Cavaliers (26 successi e 4 ko), fin qui autori di una stagione che ha dell'incredibile. Male invece i Sixers, fermi al dodicesimo posto con 17 sconfitte nei 27 incontri disputati ad oggi.

Al netto della classifica, le due squadre arrivano alla sfida di Natale con due stati d'animo diversi: se Philadelphia può festeggiare il recente successo ai danni degli Spurs, Boston a sorpresa è reduce dal ko sul campo dei Magic. Una sconfitta, quella dei detentori dell'anello, arrivata in concomitanza con l'assenza di Jayson Tatum (foto), la loro stella più luminosa.

