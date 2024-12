Dove vedere Bayern Monaco-Lipsia in TV e streaming (Bundesliga)

Questa sera, all'Allianz Arena di Monaco, i padroni di casa del Bayern ospiteranno il Lipsia nell'anticipo della quindicesima giornata di Bundesliga. L'incontro sarà trasmesso in TV su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, con il calcio d'inizio fissato alle ore 20:30.

Il pacchetto più conveniente per vedere Bayern Monaco-Lipsia è il pass Sport di NOW, grazie al quale si può accedere all'intera programmazione sportiva di Sky. Al momento il pass è disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, con un risparmio di 120 euro in un anno.

Dove vedere Bayern Monaco-Lipsia

L'anticipo di stasera della quindicesima giornata di Bundesliga tra Bayern Monaco e Lispia sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Calcio (canale 202 di Sky) e in streaming su NOW con il pass Sport. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 20:30.

Grazie al pass Sport della piattaforma NOW è possibile vedere le migliori partite della Bundesliga e il meglio della Premier League, più tre partite a turno di Serie A e tutta la Serie C. Restando sempre "nel pallone", il pacchetto di NOW consente la visione di 185 partite su 203 a stagione della nuova Champions League, più tutte le partite di Europa League e Conference League.

Tornando alla partita di questa sera, il Bayern Monaco è al momento in testa alla classifica con 33 punti conquistati dopo le prime 14 giornate di campionato. Fin qui una sola sconfitta per la squadra bavarese, arrivata nell'ultimo turno di Bundesliga sul campo del Mainz. Sempre nel mese di dicembre, gli uomini di Vincent Kompany avevano dovuto salutare la Coppa di Germania, dopo la sconfitta di misura contro il Bayer Leverkusen (1-0 il risultato finale a favore dei campioni di Germania in carica).

Il Lipsia in classifica occupa la quarta posizione a quota 27 punti, gli stessi dell'Eintracht che si trova al terzo posto. Gli avversari del Bayern arrivano da due vittorie consecutive in Bundesliga, l'ultima proprio contro l'Eintracht, già battuto a inizio mese negli ottavi di finale della Coppa di Germania con un sonoro 3-0.

A noi non resta che ricordarvi l'appuntamento con questa sera, quando alle ore 20:30 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW avrà inizio il match di Bundesliga Bayern-Lipsia.

