Dove vedere Aston Villa-Manchester City in TV e streaming

Sabato 21 dicembre, al Villa Park di Birmingham, andrà in scena Aston Villa-Manchester City, incontro valido per la diciassettesima giornata di Premier League. La partita sarà trasmessa in TV su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, con il fischio d'inizio previsto per le ore 13:30.

Il modo più conveniente per vedere Aston Villa-Manchester City è la sottoscrizione del pass Sport di NOW, in offerta a 14,99 euro al mese. Tra le altre cose, il pacchetto in questione consente di vedere ogni settimana le migliori partite di Premier League.

Dove vedere Aston Villa-Manchester City

La partita della diciassettesima giornata di Premier League tra Aston Villa e Manchester City sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Calcio (canale 202 di Sky) e in streaming su NOW. L'orario d'inizio del match in programma al Villa Park è fissato per le 13:30 di sabato 21 dicembre.

Nelle ultime cinque giornate di campionato i padroni di casa allenati da Unai Emery hanno collezionato un pareggio, due vittorie e due sconfitte, l'ultima arrivata nello scorso turno di campionato sul campo del Nottingham Forest. Dopo le prime sedici giornate, il club della città di Birmingham occupa la settima posizione a quota 25 punti, in ritardo di 3 lunghezze dal quarto posto del Nottingham Forest.

Momento no anche per i Citizen. La squadra di Pep Guardiola ha perso tre delle ultime cinque partite disputate in Premier League, compreso il derby di domenica scorsa contro il Manchester United. In questo momento i campioni d'Inghilterra sono al quinto posto con 27 punti, a 9 lunghezze di distacco dalla capolista Liverpool che ha ancora una partita da recuperare.

Appuntamento quindi per sabato 21 dicembre, quando alle 13:30 su Sky Sport Calcio e NOW andrà in scena la super sfida del Villa Park.

