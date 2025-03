Dove vedere Anadolu Efes-Virtus Bologna (Eurolega)

Venerdì 7 marzo a Istanbul si giocherà Anadolu Efes-Virtus Bologna, incontro valido per il round 28 di Eurolega. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con la palla a due iniziale prevista alle 18:30 (ora italiana). Il modo più conveniente per guardare la partita è la sottoscrizione del pass Sport di NOW, disponibile a 14,99 euro al mese per 12 mesi, pacchetto che dà accesso all'intera programmazione sportiva di Sky.

Sarà una sfida diversa per coach Luca Banchi, attuale capo allenatore dell'Anadolu Efes, visto il suo recente passato sulla panchina delle Vu Nere. Nella tradizionale conferenza stampa pre-partita, coach Banchi ha speso parole di apprezzamento per la sua ex squadra, mettendo in guardia i suoi dal non sottovalutare il quintetto bianconero dopo i rientri di Ante Zizic e Tornike Shengelia, a maggior ragione dopo il successo casalingo contro l'Olimpia Milano.

Dove vedere Anadolu Efes-Virtus Bologna

La partita di Eurolega Anadolu Efes-Virtus Bologna sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Max (canale 205) e in streaming sulla piattaforma NOW. L'incontro avrà inizio quando qui in Italia saranno le ore 18:30.

Con l'attivazione del pass Sport di NOW si ha accesso a tutto lo sport di Sky. In concreto, ciò significa poter vedere:

Eurolega

NBA

Formula 1

MotoGP

Serie A (3 partite a turno)

Champions League (185 partite su 203)

Europa League

Conference League

Tennis (inclusi i 4 slam)

Eurosport 1 ed Eurosport 2

Sei Nazioni di rugby

The Masters (golf)

America's Cup

Tornando alla partita di oggi pomeriggio, il pronostico è tutto a favore dell'Anadolu Efes, la squadra più titolata della Turchia. In Europa i ragazzi di coach Banchi sono reduci dal largo successo casalingo contro l'ALBA Berlino. Sempre in casa, l'Efes ha superato negli ultimi tre incontri anche gli spagnoli del Real Madrid e l'Olimpia Milano da coach Ettore Messina. Per la Virtus Bologna, che nella classifica di Eurolega occupa attualmente il terzultimo posto, si preannuncia dunque una sfida quasi impossibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.