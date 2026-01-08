Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Domini e Hosting mai così bassi: Aruba chiude i saldi delle Feste (codice valido solo fino a stasera)

Terminano oggi le offerte attive per le festività: ultima occasione per risparmiare su domini e hosting.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 8 gen 2026
Link copiato negli appunti

Hai ancora tempo fino a oggi per approfittare del 60% di sconto attivo su tutto il catalogo Aruba. Domini, Hosting e molto altro ancora sono a tua disposizione a un prezzo mai così conveniente: se hai rimandato, ora è il momento di decidere ma sei ancora in tempo per iniziare il 2026 nel modo giusto per dare vita e concretezza alle tue idee digitali.

Con il codice FESTE25, inserito nel riepilogo dell'ordine, potrai attivare il tuo sito, blog e-commerce o spazio cloud con un risparmio del 60% rispetto al prezzo ufficiale di listino. Il bello di questa promozione è che riguarda tutto il catalogo della piattaforma: dai domini con email ai piani hosting più avanzati, dai servizi per WordPress ai pacchetti dedicati a WooCommerce, fino alle soluzioni SuperSite e ai piani Aruba Drive per l’archiviazione cloud.

Per esempio, puoi attivare un dominio con email a soli 6,60 euro più IVA per il primo anno oppure scegliere l'Hosting Easy Linux a 24 euro più IVA. Se lavori con WordPress, invece, avrai alternative come l'hosting a 20 euro più IVA o l'Hosting Gestito Smart a 31,60 euro più IVA.

Non mancano le offerte per lo spazio cloud: Aruba Drive Easy, Advanced e Professional partono da 18, 36 o 114 euro + IVA, tutti con il 60% di sconto incluso. Insomma, ogni piano mantiene il prezzo pieno solo al rinnovo, ma il primo anno diventa un'opportunità per iniziare a costruire la tua presenza online con un investimento minimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

