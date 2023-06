Chi è in possesso di un notebook con poche (pochissime) porte, come alcuni MacBook Air e Pro di generazioni abbastanza recenti, si è sicuramente ritrovato nella spiacevole situazione di non sapere dover inserire un cavo Ethernet o un comunissima penna USB. La soluzione a questo problema c'è e si chiama Docking Station.

Quella da segnalare oggi per via dell'ottimo rapporto qualità-prezzo è la proposta di Quuge. Si tratta di una Docking Station USB-C 11-in-1, oggi acquistabile a 49,99€ anziché 84€ grazie allo sconto Amazon del 40%.

Con un Docking Station come questa non avrai più problemi di porte e connettività

Docking station, hub USB-C, multiporta. Chiama questo gadget come preferisci, perché la sua incredibile utilità resta sempre la stessa, ed è innegabile. Collega il gadget di Quuge al tuo computer fisso/portatile tramite USB-C e rendi la tua esperienza d'uso finalmente completa.

Di seguito le porte che potrai utilizzare dopo aver acquistato questo hub:

1 porta HDMI 4K@30Hz

1 porta VGA con supporto al Full HD

1 porta USB-C PD 60W

1 porta USB-C 3.0 (Data Only)

3 porta USB-A 3.0 5Gbps

1 porta audio da 3,5mm

1 porta Gigabit Ethernet

1 porta per schede SD

1 porta per schede TF

I vantaggi, come avrai potuto intuire, sono molteplici e tutti volti a migliorare in modo esponenziale la tua produttività. Per ottenere lo sconto del 40% non devi inserire codici promozionali o applica coupon, ma devi semplicemente aggiungere l'articolo al tuo carrello Amazon.

Della spedizione se ne occupa Amazon (una garanzia) e ricorda che i costi di spedizione, appunto, sono completamente gratuiti se ti abboni a Prime.

