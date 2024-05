Mouse Logitech ad un PREZZO RIDICOLO con il mega sconto Amazon

Il mouse Logitech M185 offre un'esperienza di utilizzo compatta e conveniente, grazie al suo design sagomato e ambidestro, che consente di utilizzarlo con entrambe le mani con uguale comodità. Dotato di una rotella di scorrimento linea per linea, questo mouse wireless è progettato per durare, con una batteria AA che offre fino a 1 anno di utilizzo grazie alla modalità intelligente di inattività.

La compatibilità universale del mouse Logitech garantisce che funzioni con PC Windows, Mac o laptop, rendendolo adatto a qualsiasi tipo di computer, sia attuale che futuro. Grazie alla sua semplicità plug and play, basta collegare il piccolo ricevitore USB nano per iniziare a lavorare in pochi secondi, offrendo una connessione forte e affidabile fino a 10 m di distanza.

Rispetto al touchpad, il mouse M185 offre un'esperienza di utilizzo migliore, come dimostrato da uno studio recente che ha rilevato che gli utenti di laptop che hanno scelto il M185 sono stati il 50% più produttivi e hanno lavorato il 30% più velocemente.

Grazie alle sue dimensioni compatte e al controllo fluido del cursore, questo mouse senza fili è ideale per mani piccole e medie, uffici e spazi di lavoro ristretti o scrivanie ingombranti.

Su Amazon, oggi, il mouse Logitech viene scontato del 37% per essere poi venduto al costo totale e finale di 11,40€. Approfittane adesso!