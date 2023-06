Amazon ha annunciato il Prime Day 2023. Le super offerte dedicate ai clienti Prime saranno attive l'11 e il 12 luglio, e ci sono anche nuove esperienze per gli appassionati di musica e non solo. Ecco il consiglio furbo per non farsi trovare impreparati.

Amazon Prime Day 2023: l'11 e il 12 luglio saranno giorni di bollenti offerte

A rendere ancora più hot i primi giorni di luglio ci pensa Amazon con il suo ormai annuale Prime Day. Il festival degli sconti inizierà alla mezzanotte dell'11 luglio e terminerà alle 23:59 del 12 luglio. E dunque, ventiquattro ore di pazzi sconti su una marea di prodotti, tecnologici e non. Tantissimi saranno i brand che prenderanno parte all'iniziativa, tra quelli già confermati ci sono HP, LG, Oral-B e Philips.

«Anche quest’anno siamo felici di celebrare i clienti Amazon Prime rendendo disponibili moltissime grandi offerte, sia sui marchi più popolari sia sui prodotti delle piccole e medie imprese» spiega Claudio Marchese, SPM di Amazon Prime per l'Europa. E ancora: «Sappiamo quanto i clienti siano sempre più alla ricerca di risparmi su prodotti di uso quotidiano ma anche su prodotti trend del momento, e durante Prime Day potranno trovare tutto questo su Amazon».

Qui su HTML segnaleremo le migliori offerte in ambito tecnologico (informatica, smartphone, tablet, periferiche e così via), ma c'è anche tanto altro. Dato che manca meno di un mese al grande evento, è una buona idea portarsi già avanti con il lavoro: il consiglio è di aggiungere i prodotti di interesse alla lista dei desideri, così - una volta scattata la mezzanotte dell'11 luglio - basterà un click/tap per aggiudicarsi proprio quell'articolo tanto ambito a prezzo scontato.

Esperienze Prime Day

Oltre agli sconti, Amazon ha ben pensato di rendere ancora più ricca l'iniziativa con le Esperienze Prime Day. Si tratta di escursioni, concerti, laboratori, meet&greet, tour guidati e altro ancora. Per maggior informazioni, qui c'è il comunicato stampa.