A guardare il catalogo di prodotti Apple, c'è anche il nuovo MacBook Air M2 da 15". Elogiato da tutti per via delle dimensioni dello schermo e di altre ottimizzazioni (batteria, audio), si fa ben pagare, dato che si parte da 1.649€. Tanto, troppo (forse). E allora bisogna gettare la spugna? Assolutamente no, perché con 849€ oggi ci si porta a casa l'ottimo MacBook Air con chip M1, un notebook leggero, potente e versatile.

Il MacBook Air M1: solo 849€ per il notebook potente e leggero di Apple

Il MacBook Air con chip M1 è un notebook ultraportatile e soprattutto potente e veloce. È munito di uno splendido display Retina da 13,3", che garantisce immagini con un livello di dettaglio incredibile, testo nitido e definito e coloro ancora più brillanti. Una volta acceso, noterai la totale assenza di rumori in sottofondo: questo Air è privo di ventole, ed è quindi perfettamente silenzioso.

Il processore M1 è stato progettato per offrire prestazioni eccezionali, consumando meno energia rispetto ai processori precedenti. Grazie a questo, l'Air ha una durata della batteria incredibile, che può arrivare fino a 18 ore di navigazione web o 15 ore di riproduzione video continua.

È pronto ad affrontare anche le sfide più impegnative, come il montaggio video professionale e i giochi più adrenalinici. Il chip Apple M1 con CPU 8-core offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente, consumando meno energia.

Il notebook Apple con M1 è anche dotato di una fotocamera FaceTime HD migliorata, altoparlanti stereo e microfoni a doppia gamma dinamica, che offrono un'esperienza di videoconferenza più nitida e chiara.

Se invece non resisti alla tentazione e vuoi fare tuo il nuovo Air M2 da 15 pollici, lo puoi acquistare su Amazon con disponibilità immediata.

