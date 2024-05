Xiaomi Redmi Note 11S a meno di 100€ su eBay: SCONTO PAZZESCO (-60%!)

Xiaomi Redmi Note 11S si distingue per le sue prestazioni all'avanguardia grazie al chipset MediaTek Dimensity 810. Dotato di una CPU octa-core con una velocità fino a 2,4 GHz, offre una connettività al mondo più stretta e intelligente grazie al chipset 5G integrato.

La batteria da 5000 mAh supportata dalla tecnologia di risparmio energetico MediaTek 5G UltraSave assicura un consumo energetico inferiore e una maggiore durata. La ricarica rapida da 33 W Pro garantisce una ricarica completa in meno di un'ora, mantenendo il dispositivo sempre pronto all'uso. Il display FHD+ da 90 Hz offre un'esperienza di navigazione e gioco fluida e reattiva.

Grazie alla funzione AdaptiveSync a 4 stadi, il display regola automaticamente la frequenza di aggiornamento in base al contenuto visualizzato, ottimizzando sia l'esperienza visiva che la durata della batteria. La tripla fotocamera AI da 50 MP consente di catturare ogni dettaglio della vita quotidiana, con modalità come il Night mode per scatti in condizioni di scarsa luminosità e il Portrait mode per ritratti più dettagliati.

Con la fotocamera ultra grandangolare e la fotocamera macro, è possibile immortalare sia le bellezze più grandi che quelle più piccole. Il design esterno del Redmi Note 11S si distingue per il suo guscio posteriore dettagliato e i bordi piatti, che conferiscono allo smartphone un aspetto elegante e moderno.