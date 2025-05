docker2exe converte immagini Docker in eseguibili

docker2exe è un strumento open source realizzato in linguaggio GO che permette di convertire le immagini Docker in eseguibili da condividere con altri utilizzatori. Per utilizzarlo in fase di building è sufficiente un sistema equipaggiato con Docker, Go e gzip che possono essere installati con alcuni dei più comuni package manager. Per l'esecuzione basta invece una postazione in cui sia presente Docker.

Installazione e uso di docker2exe

Per installare docker2exe non si deve fare altro che scaricare un binario del progetto, attualmente l'ultima versione disponibile è la 0.2.1, procedendo con le seguenti istruzioni da linea di comando. Esse comprendono, naturalmente, anche i permessi di esecuzione:

$ mv docker2exe-darwin-amd64 docker2exe $ chmod +x docker2exe $ ./docker2exe --help

La creazione di un nuovo binario tramite il tool avviene invece tramite il comando d'esempio proposto di seguito:

$ docker2exe --name alpine --image alpine:3.9

Fatto questo si potrà procedere con il lancio dell'eseguibile:

$ dist/alpine-darwin-amd64 cat /etc/alpine-release 3.9.5

Dal momento in cui l'eseguibile sarà, appunto, in fase di esecuzione, verrà effettuato un controllo della presenza dell'immagine nel sistema dell'utilizzatore. Se essa non dovesse essere disponibile l'eseguibile stesso di occuperà di lanciare il comando:

$ docker pull alpine:3.9.5

Modalità embedded

Nel caso particolare della modalità embedded, se l'immagine indicata non dovesse esistere si procederà con il tentativo di scaricarla da una tarball compresa nell'eseguibile. In questo modo:

$ docker2exe --name alpine --image alpine:3.9 --embed

Durante la creazione dell'eseguibile l'immagine verrà esportata in un archivio in formato tar e conseguentemente incorporata nell'eseguibile risultante.

$ docker save alpine:3.9 | gzip > alpine.tar.gz

Ora, una volta che l'eseguibile verrà eseguito, sarà verificata la presenza dell'immagine sul sistema. Se non dovesse esistere, l'eseguibile verrà eseguito automaticamente.

$ docker load alpine.tar.gz

A questo proposito, l'autore del progetto sottolinea l'efficacia dell'approccio scelto. Soprattutto nel caso di immagini di piccole dimensioni e con output che nei casi migliori sono inferiori a pochi MB.