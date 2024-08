Diventa invisibile online con l’offerta di Surfshark VPN (sconto 86%)

Chi dice che invisibilità è solo roba da supereroi? Ora puoi essere invisibile online senza fatica. Grazie all'offerta di Surfshark VPN, è il momento migliore per mettere alla porta tutti i curiosi del web. Il provider ha deciso di renderti la vita più facile, lanciando una promozione che ti saltare di gioia.

Una VPN che ti rende invisibile online a prezzo scontato

Surfshark è una VPN potente e piena di funzionalità. Adesso, con lo sconto eccezionale dell’86% sul piano di abbonamento biennale, più tre mesi gratuiti, il tuo sentimento di sicurezza diventerà ancora più forte quando scoprirai che il costo mensile è di soli 2,19 euro.

Vediamo cosa è incluso in questa promo. In primis, niente più annunci fastidiosi grazie alla funzione CleanWeb. La funzione Kill switch poi ti protegge in caso di disconnessione improvvisa, mentre l’IP a rotazione e il Dynamic MultiHop rendono impossibile tracciarti.

Surfshark ti permette anche di bypassare determinate app, il che significa che puoi scegliere chi o cosa debba passare attraverso la VPN. E questo è solo l'inizio. L'assistenza clienti è disponibile 24/7. Inoltre, la clausola “Soddisfatti o rimborsati” di 30 giorni ti consente di provare gratuitamente la VPN.

Pagando soltanto 2,19 euro al mese per i prossimi 27 mesi, stai praticamente mettendo in una cassaforte la tua sicurezza online. Parliamoci chiaro: chi altro ti offre l’opportunità di comprare la tua pace mentale per così poco?

Con tutto questo ben di Dio, Surfshark rende quasi ingiusto non essere invisibile online. Anche se sembra il sogno di chiunque tema che cybercriminale sia dietro l'angolo virtuale, in realtà tutti questi vantaggi sono reali. Inizia quindi fin da subito a navigare online come se fossi un fantasma. Approfitta di questa offerta prima che non ci sia più.

