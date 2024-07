Distributore cibo cani e gatti: PREZZO PAZZO per 10 pasti al giorno!

Devi passare un weekend fuori e non hai nessuno che possa occuparsi di dare da mangiare al tuo gattin0? Niente paura, ci pensa il Distributore Automatico Cibo Gatti a soli 44,99€ su Amazon!

Questo innovativo dispenser di cibo offre una serie di funzionalità avanzate che ti permetteranno di gestire l'alimentazione dei tuoi animali domestici in modo semplice e conveniente. Con la possibilità di collegare un'app, alimentazione a distanza, 10 pasti al giorno, registrazione vocale di 10 secondi e una doppia alimentazione, questo distributore è progettato per migliorare la vita sia dei gatti che dei loro proprietari.

Fino a 10 pasti al giorno per il tuo gattino o cagnolino

Con questo distributore automatico, puoi programmare fino a 10 pasti al giorno. Questo è particolarmente utile se hai gatti con esigenze dietetiche specifiche o se vuoi evitare che mangino troppo velocemente. La programmazione precisa dei pasti ti permette di fornire ai tuoi gatti porzioni controllate di cibo, contribuendo alla loro salute e al loro benessere.

Per rendere il momento del pasto ancora più piacevole per i tuoi gatti, il distributore automatico è dotato di una funzione di registrazione vocale di 10 secondi. Puoi registrare un messaggio con la tua voce per chiamare i tuoi gatti quando è il momento di mangiare. Questo aiuta a mantenere una routine familiare e a far sentire i tuoi gatti più vicini a te, anche quando non sei a casa. Non solo garantisce che i tuoi gatti siano sempre nutriti in modo regolare, ma ti offre anche la comodità di gestire tutto a distanza.

Investi in questo distributore a soli 44,99€ e goditi la tranquillità di sapere che i tuoi gatti sono sempre ben curati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.