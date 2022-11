Disponibile Alexa Pro, il telecomando vocale universale di Amazon

Si chiama Alexa Pro ed è il nuovo telecomando vocale universale di Amazon che è da oggi disponibile per l'acquisto ad un prezzo di 39,99 euro. Il telecomando è stato ideato per guardare la TV in un modo ancora più facile e divertente, grazie a diverse funzioni integrate e una compatibilità totale con diversi dispositivi.

Grazie ad Alexa Pro puoi rinunciare infatti all'uso di diversi telecomandi in modo da poter controllare con un solo dispositivo TV, soundbar e vari ricevitori compatibili grazie agli appositi pulsanti per regolare il volume, disattivare il sonoro, cambiare canale e sfruttare i tasti preimpostati per le applicazioni.

Alexa Pro: il telecomando premium universale che ti dice dove si trova

Una delle novità più interessanti di Alexa Pro è la funzione "Trova il mio telecomando". Ti basta dire "Alexa, trova il mio telecomando" in modo che qualsiasi altro dispositivo con assistente vocale, oppure le app Alexa e Fire TV, permetta al telecomando di emettere un suono per darti la possibilità di ritrovarlo facilmente.

Inoltre, il telecomando si illumina al buio grazie alla presenza di pulsanti retroilluminati che si accendono automaticamente in caso di scarsa luminosità. Il dispositivo è poi dotato di due pulsanti personalizzabili aggiuntivi che puoi configurare in modo che aprano immediatamente le tue applicazioni preferite.

Progettato all'insegna della sostenibilità, con il 30% della plastica impiegata proveniente da materiale riciclato e il 96% dell'imballaggio realizzato a base di fibra di legno, Alexa Pro può essere il tuo piccolo regalo tecnologico delle feste che stanno per arrivare.

