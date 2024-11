Disney+, tutte le ultime uscite: ecco cosa guardare questa sera

Anche a novembre, Disney+ ha arricchito il suo catalogo con una serie di nuove uscite che spaziano da serie avvincenti a documentari straordinari, fino ad attesissimi film Marvel. Tra i contenuti più attesi proposti dalla piattaforma c'è "Qui non è Hollywood" - serie molto discussa nelle ultime settimane, che racconta l'omicidio di Avetrana.

Novembre 2024: le uscite Disney+

Ecco un approfondimento su tutte le ultime novità e uscite di Disney+.

Qui non è Hollywood (30 ottobre)

Uno dei titoli più discussi di questo mese è "Qui non è Hollywood", una serie che ha debuttato su Disney+ il 30 ottobre. Originariamente intitolata "Avetrana - Qui non è Hollywood", ha subito un cambio di nome a seguito di un provvedimento del Tribunale di Taranto. La serie è ispirata al libro "Sarah: La ragazza di Avetrana" di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni e offre una prospettiva inedita sul caso di Sarah Scazzi.

Con le musiche di John Williams (1 novembre)

Dal 1° novembre è disponibile su Disney+ il documentario "Con le musiche di John Williams", un omaggio al celebre compositore. Prodotto da Lucasfilm Ltd, Amblin Documentaries e Imagine Documentaries, il film esplora la vita e la carriera del maestro, nato nel febbraio del 1932, che ha firmato alcune delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema.

Endurance: Alla ricerca della nave leggendaria (2 novembre)

Il 2 novembre ha visto il debutto del documentario "Endurance: Alla ricerca della nave leggendaria", che racconta l'incredibile avventura dell'esploratore antartico Ernest Shackleton. La sua nave, l'Endurance, affondò tra i ghiacci antartici, ma Shackleton riuscì a tenere in vita il suo equipaggio per oltre un anno. Un secolo dopo, una nuova squadra di esploratori si imbarca in una spedizione per trovare i resti della nave.

The Old Man (6 novembre)

"The Old Man" torna su Disney+ con la sua seconda stagione. Dan Chase, un ex agente della CIA interpretato dal premio Oscar Jeff Bridges, deve affrontare una missione personale e pericolosa: salvare sua figlia Emily (interpretata da Alia Shawkat), rapita da un'organizzazione criminale.

Protecting Paradise: The Story of Niue (6 novembre)

Sempre il 6 novembre è stato pubblicato "Protecting Paradise: The Story of Niue", un documentario prodotto da National Geographic. Il film racconta la storia del Moana Mahu, una delle Aree Marine Protette più grandi al mondo, istituita dal popolo di Niue nel 2016. A sei anni dalla sua creazione, il progetto Pristine Seas torna a Niue per documentare i cambiamenti nelle sue acque e studiare le misure per proteggere questo angolo di paradiso in futuro.

Gangram B-Side (6 novembre)

Gli appassionati di crime drama non possono perdersi "Gangram B-Side", disponibile dal 6 novembre. Ambientato nel cuore di Seoul, la serie segue il detective Kang Dongwoo, coinvolto in una serie di indagini su persone scomparse. Con l'aiuto della procuratrice Min Seojin, dovrà fare luce sulla scomparsa di Jaehee, una delle figure più note di Gangnam.

Deadpool & Wolverine (12 novembre)

Infine, domani (12 novembre) segna il ritorno degli amatissimi personaggi Marvel con "Deadpool & Wolverine". In questa nuova avventura, Wade Wilson alias Deadpool, interpretato da Ryan Reynolds, si trova costretto a tornare in azione per salvare il suo mondo. Ad affiancarlo, seppur controvoglia, ci sarà Wolverine, interpretato da Hugh Jackman.

Abbonamenti Disney+: le opzioni disponibili

Per chi è interessato ad abbonarsi, Disney+ offre tre piani tariffari:

Premium (13,99 euro/mese o 139,90 euro/anno): qualità video fino a 4K UHD e HDR, 4 riproduzioni simultanee, download su 10 dispositivi, e qualità audio Dolby Atmos

(13,99 euro/mese o 139,90 euro/anno): qualità video fino a 4K UHD e HDR, 4 riproduzioni simultanee, download su 10 dispositivi, e qualità audio Dolby Atmos Standard (9,99 euro/mese o 99,90 euro/anno): qualità video Full HD 1080p, 2 riproduzioni simultanee, e download su 10 dispositivi

(9,99 euro/mese o 99,90 euro/anno): qualità video Full HD 1080p, 2 riproduzioni simultanee, e download su 10 dispositivi Standard con Pubblicità (5,99 euro/mese): stessa qualità video e riproduzioni dello Standard, ma con l'inserimento di pubblicità

Optando per il piano annuale, risparmierai due mesi rispetto al piano mensile. Puoi guardare Disney+ da numerosi dispositivi, tra cui: smartphone, tablet, PC, smart TV, console e Fire Stick.

