Disney+: tutte le nuove serie tv in arrivo a febbraio 2025

Il servizio streaming Disney+ si appresta a dare il benvenuto a diverse nuove serie tv per febbraio 2025. Di seguito trovate la lista completa più una breve descrizione di ciascuna novità in arrivo sulla piattaforma statunitense, che offre l'accesso a tutto il suo catalogo a partire da 5,99 euro al mese.

The Kardashians - Sesta stagione

La famiglia allargata Kardashian-Jenners torna per un nuovo anno ricco di sfide, avventure e traguardi. Kris, Kylie, Kendall, Khloé, Kim e Kourtney dovranno aiutarsi l'una con l'altra per superare gli ostacoli che si presenteranno puntuali ogni giorno. Disney+ ha annunciato l'uscita della sesta stagione a partire dal prossimo 6 febbraio.

Win or Lose - Prima stagione

Win or Lose è la prima serie originale della Pixar. Racconta le storie di otto diversi personaggi intenti a prepararsi al meglio per la loro attesissima partita di softball. Anche stavolta Pixar è riuscita a creare un'opera dove divertimento ed emozioni si intrecciano in una rappresentazione animata semplicemente perfetta. La nuova serie è in arrivo su Disney+ a partire dal 19 febbraio.

A Thousand Blows - Prima stagione

La prima stagione della serie A Thousand Blows racconta l'universo della boxe illegale nella Londra vittoriana del 1880. Il protagonista è il pugile giamaicano Hezekiah Moscow, interpretato da Malachi Kirby, che nell'East End londinese incontra Mary Carr (Erin Doherty), numero uno della famigerata gang Forty Elephants, e Sugar Goodson, un pugile estremamente pericoloso interpretato da Stephen Graham. Il debutto della prima stagione, composta da 6 episodi di un'ora ciascuno, è fissato per il prossimo 21 febbraio.

