Disney+ Standard a 89,90€: ultima chiamata per risparmiare

Ultima chiamata per attivare un anno di Disney+ Standard a 89,90 euro, prima che il prezzo salga a 99,90 euro per le nuove attivazioni a partire dal 17 ottobre. Fino a domani, mercoledì 16 ottobre, è quindi possibile risparmiare il 10% rispetto al nuovo prezzo di listino che entrerà in vigore da giovedì.

E i motivi per cui scegliere il catalogo Disney+ sono diversi. Se si pensa alle nuove uscite di questo mese, ad esempio, impossibile non ricordare l'imminente arrivo di Avetrana - Qui non è Hollywood, la serie sull'omicidio della giovane Sarah Scazzi, di cui si è tornati a discutere a distanza di più di dieci anni con le ultime interviste rilasciate da Michele Misseri e la figlia Valentina.

Disney+ Standard: fino al 16 ottobre si risparmia il 10%

La serie sul delitto di Avetrana non è l'unica novità tra le uscite di questo mese. Fra tre giorni (venerdì 18 ottobre, ndr), uscirà infatti Rivals, la serie ispirata al romanzo di Dame Jilly Cooper con protagonista David Tennant (Doctor Who). La storia si svolge nella seconda metà degli anni Ottanta in Inghilterra, e racconta il mondo spietato della televisione e gli eccessi dell'elite sociale britannica.

Nell'ultimo weekend, intanto, Disney+ ha svelato la data di uscita della prima stagione di Doctor Odyssey, medical drama con al centro della scena Joshua Jackson. Dopo il successo ottenuto negli Stati Uniti, dove la nuova serie co-ideata da Ryan Murphy ha fatto il suo debutto a fine settembre, Doctor Odyssey sarà disponibile dal 28 novembre.

Detto questo, vi confermiamo che fino al 16 ottobre (domani, ndr) è possibile attivare il piano annuale Disney+ Standard a 89,90 euro, risparmiando così il 10% rispetto ai 99,90 euro richiesti a partire da giovedì 17 ottobre. L'offerta è disponibile su questa pagina del sito Disney+.

