Disney+ salva il Natale in famiglia: piani a partire da 6,99 euro senza vincoli

Il catalogo della piattaforma streaming Disney+ è il più idoneo per trascorrere il classico Natale in famiglia, grazie ai numerosi film d'animazione e ai titoli natalizi storici. Inoltre è anche una delle principali piattaforme che può vantare un piano inferiore a 7 euro al mese senza vincoli, con cui si ha accesso all'intero catalogo.

Il piano in questione è Standard con pubblicità, disponibile a 6,99 euro al mese. Al termine di ogni mese si è liberi di scegliere se rinnovare per un altro mese a 6,99 euro oppure disdire senza costi aggiuntivi. In alternativa sono disponibili anche i piani Standard e Premium, rispettivamente a 109,90 euro e 159,90 euro l'anno con un vincolo di 12 mesi.

Ecco un riepilogo dei piani Disney+ disponibili in questo momento:

6,99 euro al mese senza vincoli (piano Standard con pubblicità)

109,90 euro l'anno con vincolo di 12 mesi oppure 10,99 euro al mese (piano Standard)

159,90 euro l'anno con vincolo di 12 mesi oppure 15,99 euro al mese (piano Ultimate)

L'account Disney+ più economico è Standard con pubblicità: include la visione di tutti i contenuti della piattaforma con interruzioni pubblicitarie, una qualità di visione fino a Full HD e due riproduzioni simultanee. Con il piano Standard si possono guardare film e serie tv senza pubblicità, oltre che fare affidamento sull'opzione Download, molto utile quando ci si trova fuori casa e si vuole guardare un contenuto offline senza essere connessi alla rete Internet. L'esperienza più completa della piattaforma è infine garantita dal piano Premium, che include la visione in 4K, quattro riproduzioni simultanee e il supporto al Dolby Atmos.

Detto questo, ecco 5 titoli consigliati per trascorrere il Natale in famiglia con Disney+:

Il Miracolo della 34esima strada (1947)

Mamma ho perso l'aereo (1990)

Noelle (2019)

Festa in casa Muppet (1992)

Lo Schiaccianoci e i quattro regni (2018)

Maggiori informazioni sulle caratteristiche di ciascun piano Disney+ e sui titoli del momento sono disponibili cliccando il bottone che segue.

https://www.youtube.com/watch?v=K5L80rwupoM&pp=ygUNbm9lbGxlIGRpc25leQ%3D%3D

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.