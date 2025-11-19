Disney+ salva il Natale in famiglia: piani a partire da 6,99 euro senza vincoli

Il catalogo della piattaforma streaming Disney+ è il più idoneo per trascorrere il classico Natale in famiglia, grazie ai numerosi film d'animazione e ai titoli natalizi storici. Inoltre è anche una delle principali piattaforme che può vantare un piano inferiore a 7 euro al mese senza vincoli, con cui si ha accesso all'intero catalogo.
Il piano in questione è Standard con pubblicità, disponibile a 6,99 euro al mese. Al termine di ogni mese si è liberi di scegliere se rinnovare per un altro mese a 6,99 euro oppure disdire senza costi aggiuntivi. In alternativa sono disponibili anche i piani Standard e Premium, rispettivamente a 109,90 euro e 159,90 euro l'anno con un vincolo di 12 mesi.
Ecco un riepilogo dei piani Disney+ disponibili in questo momento:
- 6,99 euro al mese senza vincoli (piano Standard con pubblicità)
- 109,90 euro l'anno con vincolo di 12 mesi oppure 10,99 euro al mese (piano Standard)
- 159,90 euro l'anno con vincolo di 12 mesi oppure 15,99 euro al mese (piano Ultimate)
L'account Disney+ più economico è Standard con pubblicità: include la visione di tutti i contenuti della piattaforma con interruzioni pubblicitarie, una qualità di visione fino a Full HD e due riproduzioni simultanee. Con il piano Standard si possono guardare film e serie tv senza pubblicità, oltre che fare affidamento sull'opzione Download, molto utile quando ci si trova fuori casa e si vuole guardare un contenuto offline senza essere connessi alla rete Internet. L'esperienza più completa della piattaforma è infine garantita dal piano Premium, che include la visione in 4K, quattro riproduzioni simultanee e il supporto al Dolby Atmos.
Detto questo, ecco 5 titoli consigliati per trascorrere il Natale in famiglia con Disney+:
- Il Miracolo della 34esima strada (1947)
- Mamma ho perso l'aereo (1990)
- Noelle (2019)
- Festa in casa Muppet (1992)
- Lo Schiaccianoci e i quattro regni (2018)
Maggiori informazioni sulle caratteristiche di ciascun piano Disney+ e sui titoli del momento sono disponibili cliccando il bottone che segue.
https://www.youtube.com/watch?v=K5L80rwupoM&pp=ygUNbm9lbGxlIGRpc25leQ%3D%3D
