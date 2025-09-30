Disney+ riscalda i motori in vista di ottobre: ecco le novità del prossimo mese

Nuovo mese, nuovi contenuti. Ottobre porterà in dote diverse novità interessanti nel catalogo di Disney+, a cominciare dal torneo UEFA Women's Champions League, per la prima volta sugli schermi della piattaforma streaming statunitense, una novità imperdibile per tutti gli appassionati di calcio femminile e non solo.

Ricordiamo che è possibile attivare il servizio Disney+ a partire da 5,99 euro al mese, scegliendo il piano senza vincoli Standard con pubblicità, che permette di usufruire dell'accesso completo al catalogo, a una visione in qualità 1080p Full HD e a due riproduzioni in contemporanea.

Le nuove uscite del catalogo Disney+ a ottobre

Come accennato qui sopra, la prima novità di rilievo del mese di ottobre nel catalogo Disney+ è il calcio d'inizio della Champions League femminile. Per la stagione 2025/2026, la piattaforma trasmetterà tutte le 75 partite in calendario più contenuti esclusivi che permetteranno al pubblico di vivere il torneo nella sua quotidianità.

Il via alla UEFA Women's Champions League è atteso per il 7 ottobre, mentre l'8 ottobre debutterà La Suerte: Una serie di coincidenze, nuova produzione spagnola che si diverte a giocare con il destino e le sue conseguenze, tra incontri imprevisti e una forte dose di ironia.

Doppia uscita prevista invece per il 15 ottobre: da una parte la serie nordica To Cook A Bear, ambientata nella Svezia di metà Ottocento, dall'altra la prima stagione di Murdaugh: Morte in famiglia, con al centro la storia di una delle famiglie più potenti degli Stati Uniti tra processi ed episodi scabrosi.

Il 31 ottobre, in concomitanza con la festa di Halloween, spazio infine alla finale in diretta di Italia's Got Talent, con la nuova edizione che quest'anno ha potuto contare sulla presenza in giuria di Alessandro Cattelan, l'ex conduttore di X Factor e quest'anno presentatore del Dopofestival su Rai 1.

