Disney Plus: tanti film e serie TV in arrivo a marzo 2025, c'è anche Oceania 2

Disney Plus continua a registrare novità per il suo catalogo di film e serie TV da guardare in streaming. Nel corso del mese di marzo 2025, in particolare, sono in arrivo diversi contenuti inediti che andranno ad arricchire ulteriormente il catalogo disponibile per gli utenti della piattaforma.

Per accedere a tutto il catalogo di Disney Plus è sufficiente aver attivato un nuovo abbonamento alla piattaforma. Le opzioni disponibili sono tre. È possibile scegliere il piano Standard con pubblicità che costa appena 5,99 euro al mese, senza alcun vincolo di rinnovo.

Ci sono, inoltre, altre due opzioni: Standard senza pubblicità, con un costo di 9,90 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno, oppure Premium, che costa 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno. Con la versione Premium sono inclusi anche i contenuti in 4K.

Per attivare un nuovo abbonamento basta visitare il sito ufficiale di Disney Plus, qui di sotto.

Cosa guardare su Disney Plus? Le novità di marzo 2025

Il calendario di novità in arrivo su Disney Plus nelle prossime settimane è davvero ricco. Tra i contenuti disponibili a breve c'è Daredevil: Rinascita. I primi episodi della nuova serie Marvel saranno disponibili sulla piattaforma a partire dal prossimo 5 di marzo.

Da non perdere è anche Oceania 2. Il film di animazione, uno dei principali successi degli ultimi mesi per la casa americana, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 12 marzo.

Un altro appuntamento molto interessante per gli utenti Disney Plus è rappresentato da Will Trent, serie poliziesca americana che arriverà sulla piattaforma con la sua terza stagione il prossimo 12 di marzo. Gli episodi delle prime due stagioni sono già disponibili nel catalogo.

Da segnalare anche il debutto di Deli Boys, una commedia che vede come protagonisti due fratelli pachistano-americani alle prese con le difficoltà di un'eredità criminale che li porterà a vivere situazioni decisamente fuori dall'ordinario per poter portare avanti la tradizione di famiglia. I primi episodi della nuova serie saranno disponibili sulla piattaforma di streaming a partire dal 6 marzo.

