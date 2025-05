Disney Plus: le ultime uscite e tutto il catalogo a soli 5,99€/mese

Il mese di maggio 2025 si preannuncia particolarmente ricco per gli abbonati a Disney Plus, con tante novità in arrivo tra serie TV, film e documentari. Il catalogo si espande con titoli attesi e produzioni originali, pronte a conquistare diversi tipi di pubblico.

Per accedere ai contenuti, è necessario un abbonamento attivo alla piattaforma. Sono disponibili tre formule tra cui scegliere:

Standard con pubblicità : 5,99 € al mese

: 5,99 € al mese Standard senza pubblicità : 9,99 € al mese oppure 99,90 € all’anno

: 9,99 € al mese oppure 99,90 € all’anno Premium (con supporto al 4K): 13,99 € al mese oppure 139,90 € per 12 mesi

L’abbonamento può essere attivato in qualsiasi momento tramite il sito ufficiale di Disney Plus.

Cosa guardare su Disney Plus: le ultime novità

Tra i contenuti già disponibili, segnaliamo "La scalata del Devils Thumb", un documentario avvincente tra natura e avventura, e "Tales of the Underworld", nuova serie ambientata nell’universo di Star Wars.

In arrivo anche "A Complete Unknown", il biopic che racconta gli esordi della carriera di Bob Dylan, disponibile da questa settimana. Il 14 maggio è prevista l’uscita della seconda parte della quarta stagione di "Abbott Elementary", mentre dal 15 maggio sarà disponibile la nuova serie "La vita segreta delle mogli mormoni", che esplora dinamiche familiari e religiose complesse.

Tra i titoli più attesi del mese c’è "Tucci in Italy", documentario con Stanley Tucci alla scoperta dei luoghi e dei sapori d’Italia, in arrivo il 19 maggio.

Un mese, insomma, all’insegna della varietà: tra storie vere, saghe cult e viaggi nel cuore della cultura, Disney Plus ha in serbo una programmazione capace di soddisfare ogni tipo di spettatore. Per approfittare dell'offerta e iniziare a guardare basta andare sul sito di Disney Plus e scegliere l'abbonamento che preferisci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.