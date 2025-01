Disney Plus: cosa guardare in streaming con tutta la famiglia a gennaio 2025

Questi primi giorni del mese di gennaio 2025 sono il periodo giusto per scoprire nuovi contenuti all'interno del ricco catalogo di Disney Plus e passare qualche ora di divertimento in famiglia, guardando un film oppure una serie TV. Nel corso delle ultime settimane, infatti, sulla piattaforma di streaming sono arrivati diversi nuovi contenuti da scoprire.

Per accedere al catalogo di Disney Plus è sufficiente avere un abbonamento attivo. Ci sono diverse opzioni, disponibili a partire da 5,99 euro al mese.

Cosa guardare su Disney Plus a gennaio 2025?

In attesa dell'arrivo di nuovi contenuti nel corso delle prossime settimane, a gennaio 2025 è possibile scoprire le tante novità arrivate sulla piattaforma di streaming di Disney nel corso dello scorso mese di dicembre.

A disposizione degli utenti, ad esempio, ci sono le nuove serie animate Dream Productions, ambientata nel mondo di Inside Out, e What If...? della Marvel, giunta alla terza stagione. Da segnalare anche la serie italiana Uonderbois, perfetta per le famiglie e ambientata nella suggestiva cornice di una Napoli fantasy.

C'è poi Star Wars: Skeleton Crew, la nuova serie che ci riporta nella galassia di Star Wars (gli ultimi due episodi arriveranno sulla piattaforma nel corso dei prossimi giorni. Molto interessante è anche il film documentario Elon John: Never Too Late.

In arrivo, come anticipato dal nuovo trailer appena pubblicato, ci sono anche diverse novità che saranno disponibili nelle prossime settimane:

Ricordiamo che per accedere a Disney Plus è possibile scegliere tra tre diversi piani:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di 5,99 euro al mese Standard senza pubblicità al costo di 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno

al costo di 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno Premium al costo di 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno



