Disney+ offre lo streaming perfetto per tutta la famiglia

Cosa fare nei pomeriggi di pioggia quando i bambini sono a casa? Come trascorrere una serata in famiglia e i momenti di relax quando i bambini dormono? La soluzione per intrattenere tutta la famiglia, sia gli adulti che i bambini di tutte le età è Disney+ che propone un vasto catalogo di film, cartoni animati e serie TV perfetti per ogni occasione. Iscriviti ora per accedere a tutto il catalogo Disney+.

Film, animazioni e serie TV in esclusiva

A differenza di quanto si possa pensare il marchio Disney non è legato solamente al mondo dei cartoni animati ma prevede un vero e proprio universo di storie e contenuti adatti a tutte le età. Il catalogo Disney+ si aggiorna e arricchisce regolarmente anche con contenuti inediti ed esclusivi (Originals) che non si trovano sulle altre piattaforme di streaming.

Tra i motivi per cui Disney+ è una piattaforma perfetta per tutta la famiglia c’è anche la possibilità di creare fino a sette profili diversi, ciascuno con le proprie preferenze e contenuti personalizzati. Così sia grandi che bambini possono, accedendo al proprio profilo, trovare quello che stanno cercando e scoprire contenuti in linea con la loro età e i loro interessi. E, specialmente i più piccoli, sentirsi protagonisti di avere uno spazio tutto per loro.

Nel creare i profili per bambini i genitori possono impostare livelli di protezione aggiuntivi così da prevedere contenuti adatti ai più piccoli. Tutto in un’unica piattaforma e in un solo abbonamento disponibile in tre opzioni: Premium, Standard e Standard con pubblicità. I piani si distinguono per la qualità video (4K UHD & HDR o 1080p FullHD), il numero di riproduzioni simultanee (4 o 2), la possibilità di scaricare i contenuti e guardarli offline, il supporto al Dolby Atmos e, ovviamente, il costo.

Scegli il piano Disney+ più adatto alle tue esigenze a partire da 5,99€ al mese e trascorri del tempo di qualità insieme a tutta la famiglia.

