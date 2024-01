Inglese per bambini: risparmia il 15% con Novakid e divertiti a imparare

Siamo circondati da app e siti Web che offrono corsi di inglese, quasi sempre rivolti agli adulti. Novakid, per andare controcorrente, offre un corso di inglese per bambini.

Grazie alla collaborazione con insegnanti madrelingua certificati, la piattaforma lancia un metodo di studio efficace pensato soltanto per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni.

Perché non approfittare dell’esclusivo codice sconto di Novakid per far imparare a tuo figlio/a l'inglese in modo divertente e interattivo?

Novakid: il metodo efficace e divertente per imparare l’inglese

Novakid si avvale di insegnanti madrelingua, i quali usano dei metodi di insegnamento per ottenere risultati concreti in poco tempo. I bambini hanno la possibilità di imparare l'inglese tramite metodi di studio che usano interazione e divertimento per coinvolgerli.

L’inglese per bambini con Novakid diventa divertente grazie a:

Insegnanti madrelingua certificati: questi insegnanti posseggono una certificazione internazionale, insegnano con metodi qualitativamente elevati, creando una solida base linguistica nella mente dei più giovanissimi.

questi insegnanti posseggono una certificazione internazionale, insegnano con metodi qualitativamente elevati, creando una solida base linguistica nella mente dei più giovanissimi. Metodo personalizzato e interattivo: con Novakid, i bambini imparano l'inglese da zero tramite un piano di studio personalizzato che si basa sulla loro età e le caratteristiche psicologiche.

con Novakid, i bambini imparano l'inglese da zero tramite un piano di studio personalizzato che si basa sulla loro età e le caratteristiche psicologiche. Sconto del 15%: se sei un lettore di HTML.it, dopo la prima lezione gratuita potrai abbonarti con uno sconto del 15% inserendo il codice promo HTML15.

Novakid offre quindi una prima lezione gratuita, che ti dà la possibilità di scoprire il metodo di insegnamento e valutare se è efficace per tuo figlio/a.

Successivamente, se ritiene che la piattaforma soddisfa i tuoi standard di insegnamento, puoi utilizzare il codice sconto HTML15 per risparmiare il 15% sull’abbonamento.

Decidi oggi il futuro di tuo figlio/a: sfrutta la prima lezione gratuita e poi abbonati a Novakid risparmiando il 15%. Clicca sul bottone qui sotto e inizia!

