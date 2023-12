Novakid: prova gratis i corsi di inglese online per bambini e rendi l'apprendimento divertente

In un mondo sempre più globale, la conoscenza della lingua inglese è un requisito fondamentale per un futuro lavorativo gratificante. Novakid si presenta come una soluzione ideale per avvicinare i bambini di età compresa tra 4 e 12 anni all'inglese in modo divertente e coinvolgente.

Novakid offre corsi di inglese online per bambini, tenuti da insegnanti madrelingua certificati. Le lezioni, della durata di 25 minuti, sono progettate per massimizzare l'apprendimento cognitivo dei bambini, accompagnate da 20 minuti di attività extra.

La piattaforma ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui una menzione da parte di Forbes come una delle migliori startup statunitensi.

Novakid, la bellezza dell’apprendimento attraverso il gioco

Le lezioni di Novakid si svolgono completamente in inglese, permettendo ai bambini di abituarsi rapidamente a comunicare nella lingua.

Gli insegnanti incorporano il gioco nelle lezioni, utilizzando un linguaggio universale e su misura per i bambini. Attraverso tour virtuali, mini-giochi e fumetti, l'apprendimento diventa un'esperienza divertente e stimolante.

Novakid si distingue per la sua convenienza, offrendo tutto il necessario in un unico luogo. Dalle attività ai materiali didattici, la piattaforma fornisce una soluzione completa senza la necessità di acquistare libri o scaricare programmi extra.

Novakid offre una lezione di prova gratuita della durata di 25 minuti. Per iniziare, è sufficiente disporre di un computer e una buona connessione Internet.

Se decidi di continuare con le lezioni, puoi scegliere tra tre piani di abbonamento: 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi, con costi per lezione che variano da 9,00€ a 7,50€, a seconda della durata dell'abbonamento.

Richiedi la tua lezione di prova cliccando qui sotto. Novakid è il partner affidabile per avvicinare i più piccoli all'inglese in modo efficace e divertente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.