Internet sicuro per i più piccoli: ora è possibile con Norton Family

Accedere ad Internet in modo sicuro è essenziale per i più piccoli. Oggi, con una didattica ed un intrattenimento sempre più digitali, per i giovanissimi è quasi obbligatorio poter contare su di un accesso ad Internet illimitato. I rischi legati ad un utilizzo intenso di Internet da parte dei più piccoli, però, sono tantissimi. Per i genitori diventa prioritario poter garantire l'accesso ad Internet in modo sicuro.

Uno degli strumenti più completi per raggiungere quest'obiettivo viene proposto da Norton: grazie alla suite di protezione Norton Family, infatti, per i genitori diventa più facile poter proteggere i propri figli quando accedono ad Internet. Il servizio proposto da Norton include una serie di strumenti pensati per garantire la massima protezione ai più piccoli con un costo di 39,99 euro per un anno. Per accedere all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere subito il sito ufficiale di Norton.

Internet sicuro per i propri figli con Norton Family: ecco come funziona

Norton Family interviene su più livelli per poter garantire un accesso ad Internet davvero sicuro ai più piccoli. La suite di protezione agisce su più livelli:

informando i genitori in merito all'attività online dei propri figli e garantendo la possibilità di bloccare l'accesso a determinati siti web

e garantendo la possibilità di bloccare l'accesso a determinati siti web aiutando i più piccoli a bilanciare il tempo trascorso online , impostando dei limiti di utilizzo; per i genitori c'è la possibilità di sfruttare una funzione "blocco istantaneo" per interrompere l'accesso ad Internet

, impostando dei limiti di utilizzo; per i genitori c'è la possibilità di sfruttare una per interrompere l'accesso ad Internet fornendo report dettagli sulle attività online con mail riepilogative periodiche

garantendo un'esperienza ottimizzata e priva di distrazioni durante le ore dedicate allo studio

Norton Family presenta un costo di appena 39,99 euro per un anno, garantendo una protezione a 360 gradi per i più piccoli. Attivare il tool di Norton è molto semplice: basta accedere al sito ufficiale e richiederne l'attivazione immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.