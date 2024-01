Offerta speciale: Novakid insegna l'inglese ai tuoi bambini con uno sconto del 17%

Se desideri introdurre i tuoi bambini all'inglese in modo divertente e personalizzato, Novakid potrebbe essere la soluzione ideale, grazie anche a un’offerta speciale.

Novakid si distingue per essere un metodo di insegnamento completamente personalizzato, dedicato a bambini dai 4 ai 12 anni.

Le lezioni sono condotte da insegnanti madrelingua che sviluppano programmi attentamente personalizzati per rispondere alle esigenze specifiche dei bambini. L'obiettivo di Novakid è rendere l'apprendimento dell'inglese un'esperienza divertente e coinvolgente.

Grazie a un account di gioco dedicato ai bambini, con avatar personalizzabili, compiti interattivi e un archivio video delle lezioni, i genitori possono monitorare da vicino i progressi dei loro piccoli durante il percorso di apprendimento.

Offerta speciale Novakid: risparmia fino al 17%

Novakid ha lanciato un’offerta speciale che ti consente di acquistare pacchetti di lezioni con insegnanti madrelingua risparmiando fino al 17% sul costo iniziale. Questa è un'opportunità da cogliere al volo!

Con i piani Standard o Premium, puoi selezionare il pacchetto di lezioni in base alla durata che preferisci: 3, 6 o 12 mesi, con risparmi significativi sul costo iniziale delle lezioni.

Inoltre, se opti per questa offerta immediatamente, hai la possibilità di pagare a rate e di usufruire di una garanzia di rimborso valida fino a 45 giorni!

Il piano Standard, con lezioni condotte da insegnanti certificati fluenti in inglese, ti offre uno sconto del 17%, mentre il piano Premium, con lezioni tenute da insegnanti madrelingua certificati, ti consente di risparmiare fino al 7%.

Inoltre, inserendo il codice sconto "HTML15", ricevi un ulteriore sconto del 15% sul tuo primo acquisto. Ricorda di applicare il codice nel campo dedicato prima di procedere con il pagamento dell'abbonamento.

Affidati a Novakid per permettere ai tuoi bambini di ampliare le proprie conoscenze linguistiche attraverso lezioni divertenti e coinvolgenti. Non lasciarti sfuggire questa offerta straordinaria per iniziare il percorso educativo dei tuoi piccoli con entusiasmo e convenienza.

