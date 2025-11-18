Disney+, l'offerta del momento: solo 6,99€ al mese per tutto il catalogo

Disney+ è la piattaforma amata da grandi e piccini. Solo al suo interno è possibile vedere i cartoni animati che hanno reso celebre il marchio, i film della Pixar, le saghe della Marvel, quella di Star Wars e i documentari della National Geographic.

Tutto al prezzo in offerta di 6,99€ al mese per l'abbonamento Standard con pubblicità. Detto questo, andiamo a scoprire quali sono le ultime uscite su Disney+.

Le ultime novità presenti su Disney+

Con Disney+ tutta la famiglia può passare serate in compagnia dei propri contenuti preferiti. Anche le ultime uscite dimostrano come la piattaforma sia attenta a tutti i target. Eccole nel dettaglio:

All’s Fair : serie TV originale di Ryan Murphy con Kim Kardashian, Glenn Close e Sarah Paulson;

: serie TV originale di Ryan Murphy con Kim Kardashian, Glenn Close e Sarah Paulson; I Fantastici 4: Gli Inizi . Nuovo film Marvel che apre una nuova fase narrativa dell’universo cinematografico;

. Nuovo film Marvel che apre una nuova fase narrativa dell’universo cinematografico; Fuoco e Acqua: Making of dei film di Avatar . Documentario dietro le quinte della saga di James Cameron;

. Documentario dietro le quinte della saga di James Cameron; A Very Jonas Christmas Movie : film natalizio con protagonisti i Jonas Brothers;

: film natalizio con protagonisti i Jonas Brothers; Grey’s Anatomy – Stagione 22: il medical drama più famoso di sempre torna con una nuova stagione.

A questi titoli si aggiungono nuovi documentari National Geographic, film per famiglie, animazioni e produzioni originali.

Oltre al piano mensile da 6,99 € con pubblicità, è possibile optare anche per il piano Standard senza pubblicità a 10,99€ al mese oppure quello Premium a 15,99 € (per vivere tutto in 4K e fino a 4 riproduzioni simultanee). Per approfittare delle promozioni in corso basta andare sul sito di Disney+.

