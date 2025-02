Disney+, le uscite di marzo 2025 da Daredevil e Oceania 2

Il mese di marzo 2025 su Disney+ sarà totalmente incentrato sull'uscita di Daredevil: Born Again, noto in Italia come Daredevil: Rinascita, che segna il ritorno del supereroe Marvel che proseguirà le vicende precedentemente iniziate su Netflix. Un grande debutto che sarà accompagnato da altre uscite molto interessanti sulla piattaforma di Topolino, che vedremo insieme subito dopo il pulsante.

Disney+: il calendario di marzo 2025

Abbiamo detto di Daredevil: Born Again che debutterà il prossimo 4 marzo, ma ci sarà spazio anche all'arrivo in home video di Oceania 2, che sarà possibile vedere in streaming dal 12 marzo. Di seguito, invece le altre uscite del mese, al netto di eventuali sorprese e delle serie in proseguimento, come Win or Lose:

3 marzo - Malawi Wildlife Rescue - seconda stagione

4 marzo - Daredevil: Born Again

5 marzo - Primos

12 marzo - Oceania 2

12 marzo - Ariel di Disney Jr.

12 marzo - Port Protection Alaska

12 marzo - Meet the Pickles: The Making of Win or Lose

19 marzo - Star Wars: Young Jedi Adventures

19 marzo - Life Below Zero

22 marzo - Gli animali sono proprio come noi!

24 marzo - David Blaine Do Not Attend

28 marzo - Alexander e il terribile, orribile, abominevole ma veramente bruttissimo viaggio

