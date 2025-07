Disney+: le uscite della prima settimana di luglio da non perdere

Consueto aggiornamento settimanale per il catalogo Disney+, che questa settimana si arricchisce con importanti arrivi, come gli episodi conclusivi di Ironheart, la nuova serie TV Marvel, il debutto di FX's Adults con l'intera prima stagione e l'arrivo del nuovo episodio di Tracker. Torna anche American Dad con la stagione 19. Subito dopo il pulsante ecco tutte le uscite, ricordandoti che puoi abbonarti a partire da 5,99 euro al mese.

Questo l'elenco completo delle uscite su Disney+ della settimana:

Mercoledì 2 luglio

Ironheart - Episodi 4-6

FX's Adults - Stagione 1

Abbott Elementary - Stagione 4, 7 episodi

Wild Crime: Eleven Skulls - Stagione 4

Doctor Odyssey - Episodio 17

Will Trent - Stagione 3, Episodio 18

Tracker - Stagione 2, Episodio 18

American Dad - Stagione 19

Fratelli Caputo - Stagione 1

Giovedì 3 luglio

Welcome to Wrexham - Stagione 4, Episodio 7

Venerdì 4 luglio

Criminal Minds: Evolution - Stagione 18, Episodio 6

Domenica 6 luglio

Bertie Gregory: A Tu per Tu con gli Squali

