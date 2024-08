Disney+: le serie da vedere in streaming sotto l'ombrellone

Le vacanze per molti italiani significano mare e cosa c'è di meglio che starsene sotto l'ombrellone in compagnia delle proprie serie TV preferite? Se fino a qualche anno fa era problematico seguire la televisione in spiaggia, sia per questioni tecniche di ricezione del segnale che per l'ingombro dovuto ai televisori, oggi con lo streaming e con device come smartphone e tablet non è più così. Vedere ciò che si desidera anche mentre ci si rilassa al mare è quindi fattibile con estrema semplicità. Disney+ offre un nutrito catalogo di show seriali a cui attingere durante le vacanze, per cui facciamo una piccola selezione di quali sono le serie da non perdere assolutamente in questi giorni di relax estivo.

Le serie su Disney+ da vedere in streaming anche in spiaggia

Tra le tante produzioni disponibili in streaming su Disney+ ci sono alcuni titoli che un appassionato non dovrebbe lasciarsi sfuggire, almeno a nostro parere. Eccone una selezione:

Shogun - Ambientata nel Giappone del Seicento e ispirata all'omonimo romanzo, questa serie è una delle grandi novità del 2024 proposte da Disney+. La trama mette in evidenza i contrasti tra la cultura feudale e tradizionalista nipponiche che inevitabilmente sorgono quando questa realtà entra in contatto con la mentalità completamente diversa portata da un marinaio inglese e dal suo equipaggio;

The Good Mothers - Produzione italiana pluripremiata che racconta le vicende di alcune donne coraggiose che hanno avuto il coraggio di ribellarsi alle loro famiglie facenti parte della 'ndrangheta;

Dollface - Serie con protagonista Kat Dennings di 2 Broke Girls, qui impegnata in una esilarante sit-com composta da episodi ricchi di situazioni comiche e divertenti;

The Bear - Serie TV che racconta la storia di un giovane chef dell'alta cucina impegnato a gestire la famiglia dopo la perdita del fratello nonostante i suoi disturbi d'ansia. Protagonista dello show è Jeremy Allen White, l'attore che grazie alla sua interpretazione ha conquistato un Golden Globe;

Snowfall - Serie TV ambientata nella Los Angeles degli anni '80 sullo sfondo del boom del mercato del crack e del conseguente devastante impatto sulla popolazione, soprattutto sui più giovani. La trama segue principalmente l'ascesa di Franklin Saint, giovane e ambizioso spacciatore deciso a cavalcare l'onda del crack per affermarsi nel mondo della criminalità.

Disney+ è un servizio streaming in abbonamento i cui prezzi partono da 5,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità in qualità Full HD e 2 visioni simultanee. Il piano Standard senza pubblicità costa invece 8,99 euro e aggiunge la funzione download, mentre il più completo piano Premium costa 11,99 euro e offre qualità 4K Ultra HD, audio Dolby Atmos e 4 streaming in contemporanea.

