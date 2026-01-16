Disney+ in offerta: i piani partono da 4,99 euro al mese per 3 mesi

Novità in casa Disney+: fino al 28 gennaio è possibile approfittare della nuova promozione in corso per attivare uno dei piani di abbonamento disponibili a partire da 4,99 euro al mese per tre mesi.

Ecco la panoramica dell'offerta Disney+ valida fino al prossimo 28 gennaio:

Standard con pubblicità: 4,99 euro al mese per 3 mesi (risparmio di 2 euro al mese)

per 3 mesi (risparmio di 2 euro al mese) Standard: 7,99 euro al mese per 3 mesi (risparmio di 3 euro al mese)

per 3 mesi (risparmio di 3 euro al mese) Premium: 10,99 euro al mese per 3 mesi (risparmio di 5 euro al mese)

L'iniziativa non coinvolge invece i piani di abbonamento annuali, i cui prezzi rimangono dunque invariati: 109,90 euro l'anno per il piano Standard e 159,90 euro l'anno per il piano Premium.

Le novità di gennaio

La nuova offerta coincide con l'arrivo di The Beauty (foto di copertina), la nuova e attesa serie di Ryan Murphy il cui debutto in Italia è atteso il 22 gennaio con la messa in onda dei primi tre episodi. La serie segue le indagini di due agenti dell'FBI, interpretati da Evan Peters e Rebecca Hall, sulle morti misteriose di alcune top model internazionali: ben presto si scoprirà l'esistenza di un virus sessualmente trasmissibile in grado di trasformare letteralmente una persona comune in un essere umano dalla bellezza prodigiosa; questo stesso virus ha però un rovescio della medaglia inquietante e che presenta un legame diretto con il caos esploso nell'universo della moda.

Un'altra novità del mese di gennaio è la serie televisiva Sandokan, in arrivo sulla piattaforma a partire da sabato 17 gennaio. A interpretare il leggendario personaggio del pirata Sandokan è l'attore turco Can Yaman.

Ricordiamo, infine, i termini dell'offerta Disney+: fino al 28 gennaio è possibile approfittare di uno sconto su tutti i tre piani di abbonamento, con prezzi a partire da 4,99 euro al mese per tre mesi; al termine del periodo promozionale i piani si rinnovano al prezzo in vigore in quel momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.