Disney+ in offerta a partire da 2,99 euro al mese per 3 mesi: occasione d'oro

La piattaforma streaming Disney+ ha lanciato una nuova offerta che coinvolge tutti i piani di abbonamento, proponendo prezzi scontati per i primi tre mesi. I prezzi partono da 2,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità, quello più economico, al termine poi dei tre mesi in promozione l'offerta si rinnoverà in automatico al prezzo del piano scelto in vigore al momento del pagamento.

Nel frattempo, il catalogo di Disney+ si appresta ad accogliere due interessanti contenuti: il 16 settembre sarà disponibile la tredicesima stagione di Futurama, mentre Elio arriverà il giorno seguente, mercoledì 17 settembre. Tra i titoli del momento, invece, si annoverano Lilo & Stitch, Thunderbolts - I nuovi Avengers, Aliens Pianeta Terra, Il Diavolo veste Prada e Italia's Got Talent.

Tutti i piani di Disney+ in promozione

Ricapitoliamo quindi l'offerta di Disney+, con i prezzi in promo dei piani Standard con pubblicità, Standard e Premium.

Standard con pubblicità : 2,99 euro al mese per 3 mesi , poi 6,99 euro al mese

: , poi 6,99 euro al mese Standard: 5,99 euro al mese per 3 mesi , poi 9,99 euro al mese o 99,90 euro all'anno

, poi 9,99 euro al mese o 99,90 euro all'anno Premium: 9,99 euro al mese per 3 mesi, poi 13,99 euro al mese o 139,90 euro all'anno

Il piano Standard con pubblicità offre una qualità video fino a 1080p Full HD e due riproduzioni simultanee. Inoltre, a differenza dei piani Standard e Premium, non prevede un piano di abbonamento annuale, dunque gli utenti interessati pagheranno un piano mensile.

Rispetto al piano Standard con pubblicità, gli abbonati al piano Standard ricevono l'opzione Download e l'assenza di annunci pubblicitari durante la riproduzione di film, serie tv e documentari. Restano invece invariate la qualità di visione e il numero di riproduzioni in contemporanea consentite.

C'è infine il piano Premium, quello più completo, che aggiunge il supporto al Dolby Atmos e al 4K UHD & HDR. In più, gli utenti Premium possono guardare i contenuti di Disney+ su quattro dispositivi in contemporanea.

La promozione in corso sul sito ufficiale di Disney+, grazie alla quale è possibile attivare il servizio streaming a partire da 2,99 euro al mese per tre mesi, sarà valida fino al 27 settembre 2025.

