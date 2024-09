Disney+: in arrivo le limitazioni per la condivisione degli account

Disney ha introdotto un nuovo programma per limitare la condivisione non autorizzata degli account sulla sua piattaforma di streaming, Disney+. Questa mossa rappresenta un passo significativo nella strategia dell'azienda per contrastare l'uso improprio del servizio, e segue quanto annunciato in passato riguardo all'intensificazione dei controlli su chi condivide l'accesso con persone esterne al nucleo familiare.

Il programma prevede due modalità per gli utenti che desiderano continuare a condividere il proprio account con individui al di fuori del contesto domestico. La prima opzione consente di aggiungere un membro extra all'account esistente, con un costo mensile aggiuntivo.

Per chi utilizza il piano Disney+ Basic, l'aggiunta del nuovo membro comporta una spesa di 6,99€ al mese, mentre chi ha sottoscritto Disney+ Premium dovrà pagare 9,99€. Tuttavia, è importante sottolineare che è consentito aggiungere solo una persona extra per ciascun account, e questa possibilità non si estende agli abbonamenti combinati come il Disney Bundle.

Disney segue le orme di Netflix

La seconda opzione offerta da Disney prevede che gli utenti che finora hanno condiviso un account possano aprire un proprio abbonamento personale. In questo caso, avranno la possibilità di trasferire il loro profilo esistente sul nuovo account, mantenendo così la cronologia delle loro visualizzazioni e le impostazioni personali, evitando di perdere i dati accumulati nel tempo.

Con questa iniziativa, Disney segue l'esempio di Netflix, che ha recentemente implementato misure simili per limitare la condivisione degli account. L'esperienza di Netflix ha mostrato che tali controlli possono portare a un aumento del numero di abbonati, e Disney sembra intenzionata a ottenere risultati analoghi.

Oltre a incrementare i ricavi, il programma di condivisione a pagamento dovrebbe garantire un utilizzo più equo e regolamentato della piattaforma, assicurando al contempo un'esperienza di qualità per chi paga regolarmente il servizio. L’obiettivo finale di Disney è quindi quello di migliorare il controllo sull’accesso al servizio, ottimizzando l’esperienza di visione per i suoi utenti legittimi.