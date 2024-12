Disney+: i 3 film da non perdere a Natale

Se non si vuole attendere la programmazione televisiva di Rai e Mediaset, a Natale si può fare affidamento su un'ampia selezione di titoli grazie alla piattaforma streaming Disney+, che include alcuni dei più grandi classici natalizi del cinema.

Quest'anno ricorre ad esempio il trentennale del cult Santa Clause (1994, film con Tim Allen), l'occasione ideale per aggiungere la visione anche dei sequel Nuovo Santa Clause cercasi, Santa Clause è nei guai e Che fine ha fatto Santa Clause. Un altro titolo da non perdere a Natale su Disney+ è il classicissimo The Nightmare Before Christmas di Tim Burton, immancabile in qualunque lista di film. E poi sì, Mamma ho perso l'area resta un'icona senza tempo da rivedere ogni anno insieme a tutta la famiglia.

Per accedere a tutti i contenuti presenti in catalogo occorre iscriversi alla piattaforma. Il piano più economico è Standard con pubblicità, disponibile a 5,99 euro al mese. L'attivazione avviene online tramite questa pagina del sito Disney+.

I film da non perdere a Natale su Disney+

Sono trascorsi 30 anni da quando Tim Allen ha prestato il suo volto alla pellicola Santa Clause. Il suo successo travolgente è testimoniato dai sequel che sono arrivati in seguito. Una curiosità: in Italia arrivò il primo dicembre 2025, un anno dopo l'uscita nelle sale cinematografiche statunitensi.

Natale è poi sinonimo di The Nightmare Before Christmas, l'immortale pellicola di Tim Burton del 1993 che ha accompagnato le festività di fine anno di milioni di bambini in tutto il mondo. Il protagonista è Jack Skeletron, detentore del titolo di Re delle Zucche, popolarissimo tra i cittadini del Paese di Halloween.

E infine c'è Mamma ho perso l'aereo. Tutti noi l'abbiamo visto almeno una volta nella nostra vita: la sua visione è quasi un rito colletivo, con l'esclusiva streaming targata Disney+.

