Disney+, è il momento di salire a bordo: primi 3 mesi a partire da 2,99 euro al mese

L'arrivo della pioggia di questi ultimi giorni ha ricordato a tutti una cosa ovvia: l'estate è finita, e con sé gli interminabili pomeriggi al mare o le serate di festa con amici, parenti e perfetti sconosciuti. Ora è il tempo dell'autunno, ma anche il tempo delle serie tv e dei film da guardare sul divano.

A questo proposito, fino al 27 settembre i piani di Disney+ saranno in offerta a partire da 2,99 euro al mese per tre mesi. Al termine si rinnoveranno in automatico al prezzo in vigore in quel momento (a partire da 6,99 euro), con la possibilità di disdire in qualsiasi momento, quindi anche prima del rinnovo.

L'offerta di Disney+ sta per terminare

Il prezzo più basso è riservato al piano Standard con pubblicità, che include due riproduzioni in contemporanea e una qualità video fino a 1080p (Full HD). Grazie all'offerta in corso, il piano è disponibile al prezzo scontato di 5,99 euro al mese per quanti completeranno la sottoscrizione entro il 27 settembre.

Rispetto a Standard con pubblicità, il piano Standard guadagna l'opzione download e l'assenza di pubblicità durante la riproduzione di film e serie. Attualmente è in offerta a 5,99 euro al mese per 3 mesi, con un risparmio sul prezzo mensile pari a 4 euro: al termine del periodo promozionale si potrà scegliere anche il piano annuale da 99,90 euro.

Per godere infine dell'esperienza più completa della piattaforma streaming Disney+, ecco il piano Premium. Tra i suoi principali punti di forza la qualità video fino al 4K UHD & HDR, quattro riproduzioni in simultanea e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos. In offerta costa 9,99 euro al mese per tre mesi anziché 13,99 euro al mese.

Vi ricordiamo infine che i prezzi indicati qui sopra sono validi per quanti sottoscriveranno un nuovo piano Disney+ entro il 27 settembre 2025.

