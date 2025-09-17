Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Disney+, è il giorno di Elio: abbonamenti a partire da 2,99 euro al mese per 3 mesi
Di cosa parla il nuovo film d'animazione della Pixar, uscito nei cinema di tutto il mondo durante l'ultima estate.
Federico Pisanu
Pubblicato il 17 set 2025
Mercoledì fa il suo debutto sulla piattaforma streaming Disney+ Elio, l'ultimo film della Pixar uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 18 giugno. La pellicola diretta da Madeline Sharafian, Domee Shi e Adrian Molina ha al centro la storia di un giovane ragazzo di nome Elio, grande appassionato dello spazio e con un'immaginazione fuori dal comune.

Per tutte le famiglie interessate alla visione del film d'animazione Elio, segnaliamo l'offerta in corso sui piani di abbonamento Disney+, ora disponibili a partire da 2,99 euro al mese per tre mesi. Al termine del periodo promozionale, i piani si rinnoveranno in automatico al prezzo di listino in vigore in quel momento (da 6,99 euro al mese).

Attiva Disney+ a partire da 2,99€

La trama del film d'animazione Elio

Elio è un bambino di 11 anni, orfano di entrambi i genitori, che fin da piccolo ha sempre sognato di incontrare un alieno. E se da una parte nutre una passione sconfinata per lo spazio, dall'altra parte ha più di una difficoltà nel riuscire a integrarsi con i suoi coetanei e con il resto della famiglia, inclusa la zia paterna Olga con cui vive dopo la morte dei genitori.

Il caso vuole che Olga lavori a un progetto spaziale che si occupa di gestire i detriti che orbitano intorno alla Terra. Dopo aver combinato un mezzo disastro presso il luogo di lavoro della zia, Elio viene inviato presso un collegio militare, dove avrà a che fare con la violenza di un gruppo di bulli. Ma proprio durante uno di questi episodi, la vita di Elio cambierà per sempre.

Tornando alla promozione in corso sul sito ufficiale, che consente di attivare il servizio streaming in offerta a partire da 2,99 euro al mese per tre mesi, vi confermiamo che l'ultima data utile per approfittarne è fissata al 27 settembre 2025.

Attiva Disney+ a partire da 2,99€

