Disney+, catalogo a prezzo scontato fino a Natale: approfittane ora

I piani di abbonamento sono disponibili in offerta a partire da 2,99 euro al mese per tre mesi: la promo sta per terminare.
Federico Pisanu
Pubblicato il 26 set 2025
Scade sabato 27 settembre la promozione che permette di attivare Disney+ a partire da 2,99 euro al mese per tre mesi, beneficiando così dell'accesso all'intero catalogo a prezzo scontato fino a Natale. L'offerta è valida per i nuovi abbonati e per gli utenti che decideranno di riattivare il loro vecchio abbonamento.

Al termine poi dei primi tre mesi, il piano selezionato si rinnoverà a partire da 6,99 euro al mese, a meno che non si disdica prima senza costi aggiuntivi. A beneficiare dello sconto sono tutti e tre i piani Disney+: Standard con pubblicità, quello più economico, Standard e Premium, che al contrario offre l'esperienza più completa.

Le ultime uscite di settembre della piattaforma Disney+

Tra le principali novità in catalogo si annovera Lilo & Stitch, rivisitazione in live action del classico Disney. L'accoglienza degli abbonati è stata di quelle importanti, dato che la pellicola figura sempre nelle prime posizioni dei contenuti più visti sulla piattaforma streaming Disney+.

Lo stesso discorso vale per Elio, il nuovo film d'animazione della Pixar, che ha fatto il suo debutto in catalogo nella seconda metà del mese. Dopo una calorosa accoglienza nelle sale cinematografiche di tutto il mondo quest'estate, la storia di Elio sta catturando l'attenzione di tante famiglie italiane.

Un'altra fortunata uscita recente è stata quella di Marvel Zombies, miniserie televisiva ideata da Bryan Andrews e Zeb Wells che ha tutti gli ingredienti necessari per trasformarsi in un cult.

Da non perdere nemmeno Only Murders in the Building, con la quinta stagione che ha debuttato a inizio settembre accogliendo in un cast già stellare anche l'attrice statunitense Renée Zellweger, e la nuova edizione di Italia's Got Talent con l'arrivo in giuria di Alessandro Cattelan.

Prima di lasciarvi il video del trailer di Lilo & Stitch in live-action, vi ricordiamo che la promo terminerà il 27 settembre 2025.

