Disney+ accende l'estate 2025: serie, film e documentari a luglio

Con l'arrivo di luglio, il catalogo di Disney+ si arricchisce di titoli inediti, grandi ritorni e documentari esclusivi. Dalla serie comica Adults al thriller tech Prophecy, fino all'omaggio ai 50 anni de Lo Squalo, c'è solo l’imbarazzo della scelta.

È il momento perfetto per abbonarsi, con piani a partire da 5,99€ al mese. Per attivare l'abbonamento basta andare sul sito di Disney+.

Serie, risate, misteri e cult: le novità Disney+ da non perdere a luglio 2025

Luglio 2025 si preannuncia un mese imperdibile per gli abbonati Disney+. Nei primi giorni del mese debuttano titoli attesissimi, tra commedie, thriller e documentari che spaziano dal mondo digitale alla storia del cinema.

Il 2 luglio è uscito Adults, una serie che racconta con ironia e malinconia la quotidianità di cinque ventenni alle prese con il difficile equilibrio tra sogni, affitti da pagare e ansie generazionali. Definita da molti come il "Friends della Gen Z", è ambientata in una New York reale e caotica, fatta di relazioni in crisi e notti infinite.

Sempre dal 2 luglio, è tornato anche American Dad con la stagione 19: la famiglia Smith riprende le sue avventure esilaranti tra satira, assurdità e risate fuori controllo. Dall'11 luglio spazio al thriller con Prophecy, tratto dal manga di Tetsuya Tsutsui. Al centro della trama c’è "Paperboy", un misterioso vigilante che pubblica online video-denuncia e minacce pubbliche, in una storia dove i social diventano terreno di giustizia parallela e inquietante.

Per gli appassionati di cinema, sempre l'11 luglio debutta Jaws @ 50: The Definitive Inside Story, documentario celebrativo dedicato al film cult Lo Squalo, con interviste esclusive e approfondimenti su come ha segnato l’immaginario collettivo.

Disney+ propone tutto questo e molto altro grazie a un catalogo che spazia da Marvel a Star Wars, da Pixar a National Geographic. L'accesso ai contenuti è disponibile con tre piani diversi:

Standard con pubblicità : 5,99€/mese – qualità Full HD, due dispositivi in contemporanea;

: 5,99€/mese – qualità Full HD, due dispositivi in contemporanea; Standard : 9,99€/mese o 99,90€/anno – Full HD, niente pubblicità;

: 9,99€/mese o 99,90€/anno – Full HD, niente pubblicità; Premium: 13,99€/mese o 139,90€/anno – 4K, Dolby Atmos e fino a quattro dispositivi. simultanei

E se scegli l'abbonamento annuale, risparmi due mesi rispetto al pagamento mensile. Luglio è il mese ideale per iniziare o rinnovare l'abbonamento: film, serie e documentari esclusivi ti aspettano su Disney+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.