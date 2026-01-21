Disney+ a partire da 4,99 euro al mese: ultimi giorni per aderire all'offerta

Il conto alla rovescia è iniziato. L'offerta di Disney+, che consente di attivare l'abbonamento a partire da 4,99 euro al mese per tre mesi, scade il 28 gennaio. Questi sono dunque gli ultimi giorni a disposizione per tutte quelle persone che vorrebbero provare un nuovo servizio streaming senza impegnarsi né dal punto di vista economico né su quello temporale.

L'attuale promozione è valida per i nuovi iscritti alla piattaforma Disney+ e per gli utenti che riattivano un loro vecchio abbonamento. Al termine poi dei tre mesi promozionali, il piano mensile scelto si rinnoverà al prezzo in vigore in quel momento, con la possibilità di disdire senza sostenere costi aggiuntivi.

I nuovi prezzi scontati dei piani mensili

Come accennato qui sopra, l'offerta di Disney+ valida fino al 28 gennaio coinvolge tutti i tre piani mensili: Standard con pubblicità, Standard e Premium, con prezzi a partire da 4,99 euro al mese. Ecco un rapido riepilogo della promozione in corso.

Standard con pubblicità: 4,99 euro al mese per 3 mesi invece di 6,99 euro al mese (piano mensile senza vincoli)

invece di 6,99 euro al mese (piano mensile senza vincoli) Standard: 7,99 euro al mese per 3 mesi invece di 10,99 euro al mese (piano mensile senza vincoli)

invece di 10,99 euro al mese (piano mensile senza vincoli) Premium: 10,99 euro al mese per 3 mesi invece di 15,99 euro al mese (piano mensile senza vincoli)

Restano invece invariati i prezzi dei piani annuali, rispettivamente Standard e Premium: 109,90 euro e 159,90 euro l'anno.

Il piano Standard con pubblicità è quello più economico e comprende due riproduzioni in contemporanea, la qualità video fino a 1080p Full HD e le interruzioni pubblicitarie durante film e serie tv.

Con il piano Standard la pubblicità sparisce, mentre rimangono sia la qualità video fino a 1080p Full HD sia le due riproduzioni in contemporanea. L'altra novità rispetto al piano Standard con pubblicità è l'opzione Download.

Per finire c'è il piano Premium, quello che offre l'esperienza completa di Disney+: film e serie senza pubblicità, supporto alla tecnologia Dolby Atmos, quattro riproduzioni in simultanea, opzione Download e qualità video fino a 4K UHD & HDR.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.