Disney+ a febbraio conviene: accedi alle novità del catalogo da 5,99 euro

Shogun, The Acolyte, Indiana Jones, i Classici Disney, i migliori film Pixar e molto altro: questo è soltanto un assaggio del catalogo che Disney+ offre ai propri abbonati. Per non parlare di quello che arriverà: tra le nuove uscite di febbraio, infatti, spiccano Young Sheldon (6 stagioni) e l'amatissimo Avatar: La via dell'acqua (dal 9 febbraio).

Ma quanto costa tutto questo? Il meglio dell'intrattenimento Disney+, fortunatamente, è piuttosto accessibile: la piattaforma offre infatti piani in abbonamento che partono da soli 5,99 euro.

Una sola piattaforma, tantissimi contenuti

Disney+ è la casa dello streaming per i contenuti di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. La collezione è in continua espansione e, con un solo abbonamento, potrai accedere a: nuovi film e serie Originali in esclusiva, classici senza tempo e successi recenti Disney, commedie, drama, true crime, il meglio di Pixar, Star Wars e Marvel Cinematic Universe, ma anche documentari National Geographic.

Hai tre opzioni a disposizione per abbonarti a Disney+:

Standard con pubblicità (5,99 €/mese): qualità video fino a Full HD 1080p, 2 riproduzioni simultanee, qualità audio fino a 5.1;

(5,99 €/mese): qualità video fino a Full HD 1080p, 2 riproduzioni simultanee, qualità audio fino a 5.1; Standard (8,99 €/mese o 89,90 €/anno): stesse caratteristiche del piano con pubblicità, ma con streaming senza interruzioni pubblicitarie e possibilità di download su un massimo di 10 dispositivi;

(8,99 €/mese o 89,90 €/anno): stesse caratteristiche del piano con pubblicità, ma con streaming senza interruzioni pubblicitarie e possibilità di download su un massimo di 10 dispositivi; Premium (11,99 €/mese o 119,90 €/anno): per un'esperienza di visione superiore con qualità video fino a 4K UHD e HDR, 4 riproduzioni simultanee, audio Dolby Atmos e download su 10 dispositivi.

Abbonandoti ai piani Standard e Premium in formula annuale, otterrai 12 mesi di contenuti al costo di 10.

Disney+ è compatibile con smart TV, dispositivi mobili, browser web, console di gioco e set-top box, così potrai vedere i tuoi contenuti preferiti ovunque ti trovi. Inoltre, l'abbonamento è senza vincoli: puoi disdire quando vuoi, senza costi aggiuntivi.

I prezzi, come abbiamo visto, partono da soli 5,99 euro: con questi prezzi, Disney+ si conferma una delle migliori piattaforme di streaming per rapporto qualità-prezzo. Abbonati online e accedi subito a migliaia di contenuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.