Disney+ a 2,99€ al mese per 3 mesi? Sì, ma fino al 27 settembre

L'offerta sui piani Standard con pubblicità, Standard e Premium di Disney+ sta per terminare. Attivando un nuovo piano di abbonamento entro la giornata di sabato 27 settembre, si potrà beneficiare del prezzo più basso di tutto il 2025: 2,99 euro al mese per 3 mesi per il piano più economico, 5,99 euro al mese per 3 mesi per il piano Standard, e 9,99 euro al mese per 3 mesi per il piano più completo.

Al termine dei tre mesi scontati, ciascun piano si rinnoverà al prezzo in vigore a fine dicembre. A questo proposito, Disney+ chiarisce che i prezzi partiranno da 6,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità.

Le ultime novità di settembre del catalogo Disney+

Sono diverse le novità rese disponibili in catalogo durante il mese di settembre, a cominciare dalla nuova edizione di Italia's Got Talent, uno degli show per famiglie più amati. Da quest'anno, tra l'altro, la giuria può contare sulla presenza di Alessandro Cattelan, popolare volto della televisione italiana.

A inizio settembre ha fatto il suo debutto in catalogo anche il nuovo capitolo di Only Murders in the Building, una delle serie televisive cult degli ultimi anni. Insieme ai confermatissimi Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, il pubblico potrà rivedere anche Meryl Streep, Da'Vine Joy Randolph, Richard Kind e Nathan Lane. Farà parte del cast anche Renée Zellweger, attrice nota in tutto il mondo per il ruolo di Bridget Jones nel film Il diario di Bridget Jones.

Riflettori accesi infine su Elio, il nuovo film di animazione della Pixar, diretto da Adrian Molina, Domee Shi e Madeline Sharafian. Al centro della storia c'è appunto Elio, un ragazzino di 11 anni che vive insieme alla zia paterna Olga dopo la morte dei genitori. Il suo sogno è di incontrare un giorno un alieno.

