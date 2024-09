Disney+ a 1,99€ al mese (per 3 mesi): ancora pochi giorni per abbonarsi

Con l'arrivo dell'autunno, Disney+ lancia una promozione imperdibile valida ancora per pochi giorni, che permette a nuovi e abituali utenti di abbonarsi al Piano Standard con Pubblicità a soli 1,99 euro al mese per tre mesi. Scopriamo tutti i dettagli dell’offerta, i vantaggi dell'abbonamento e le anteprime più attese della stagione.

Offerta Disney+ a 1,99 euro al mese per tre mesi

Fino al 27 settembre, Disney+ offre la possibilità di sottoscrivere il Piano Standard con Pubblicità a un prezzo scontato di soli 1,99 euro al mese per i primi tre mesi, con un risparmio complessivo di 18 euro rispetto al costo standard.

Per approfittare della promozione, è sufficiente visitare il sito web ufficiale e iscriversi: al termine dei tre mesi, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo mensile corrente, a meno che non venga cancellato.

Un autunno di grandi anteprime

Disney+ è la piattaforma di streaming ideale per chi desidera accedere a un'ampia gamma di contenuti per tutte le età e per tutti i gusti. Dalle produzioni originali ai classici intramontabili, la piattaforma offre titoli esclusivi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e molto altro ancora.

L'autunno ha in serbo delle belle sorprese per gli abbonati. Tra le novità più attese Marvel's Agatha All Along (dal 18 settembre), Inside Out 2, Il ritorno di I maghi di Waverly Place (dal 30 ottobre), The Acolyte, Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version) e la tanto attesa serie Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo.

Il piano Standard con Pubblicità ha, di listino, un costo di 5,99 euro al mese. Offre qualità video Full HD 1080p, audio fino a 5.1, ma include degli spazi pubblicitari prima e durante la visione. Ricordiamo quindi che approfittando della promozione attiva fino al 27 settembre, potrai abbonarti a soli 1,99 euro al mese per i primi 3 mesi.

