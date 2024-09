Disney+ a 1,99 euro al mese per 3 mesi: la promo sta per scadere

Mancano meno di 48 ore alla fine della promozione di Disney+, grazie alla quale è possibile attivare il piano Standard con pubblicità al prezzo scontato di 1,99 euro al mese per tre mesi invece di 5,99 euro. Dopo i primi 3 mesi, si è poi liberi di scegliere se proseguire con il rinnovo a 5,99 euro al mese oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Come sfruttare al meglio la promozione di Disney+

Da parte di Disney+, settembre è stato uno dei mesi più interessanti dell'anno riguardo alle novità in catalogo. Ieri ad esempio ha fatto il suo ingresso Inside Out 2, sequel di Inside Out e campione di incassi con oltre 1,5 miliardi di dollari guadagnati al botteghino, diventando il film di animazione con il maggior incasso di sempre. Il nuovo capolavoro Pixar ha ottenuto un ottimo riscontro anche qui in Italia, dove con oltre 45 milioni di euro di incassi è il quarto film in assoluto di maggiore successo nella storia del cinema.

Insieme a Inside Out 2, l'altra novità più eclatante del mese che sta per concludersi è stata la nuova serie Agatha All Along. Lo spin-off di WandaVision, con al centro il personaggio di Agatha Harkness interpretato dall'attrice Kathryn Hann, segna un nuovo entusiasmante capitolo per i Marvel Studios e per tutti i fan del Marvel Cinematic Universe (MCU). La prima stagione si compone in totale di 9 episodi, con la programmazione che andrà avanti fino al 31 ottobre.

Il piano Standard con pubblicità di Disney+ è in promozione a 1,99 euro al mese per tre mesi. L'offerta scade domani, venerdì 27 settembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.