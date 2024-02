DISINTEGRATO IL PREZZO del notebook HP: risparmia 220€

HP è una delle aziende più rilevanti nell'ambito della produzione di dispositivi e devices informatici e oggi, su Amazon, è presente uno sconto sul notebook HP del 31% per un prezzo totale d'acquisto di 479,99€.

Maxi sconto di 220€ sul notebook HP

Il notebook HP 15s-eq3001sl offre una combinazione eccellente di prestazioni, design sostenibile e praticità. Con un display da 15,6 pollici e una risoluzione Full HD di 1920 x 1080p, questo notebook assicura una chiarezza visiva ottimale. Al suo interno, il notebook è alimentato da un processore AMD Ryzen 5 5625U, che offre prestazioni efficienti e una velocità fino a 4,3GHz di frequenza di boost.

La memoria del sistema comprende 8GB di RAM da 3200MHz e un SSD da 512GB, che assicurano un avvio istantaneo e tempi di caricamento rapidi. Il notebook presenta anche una scheda grafica integrata, ideale per le attività quotidiane e l'intrattenimento multimediale.

Il design del notebook si distingue per il chassis color argento e la tastiera in plastica riciclata, dimostrando l'impegno di HP verso la sostenibilità ambientale. Inoltre, la presenza di un tastierino numerico completo facilita l'immissione di dati e la digitazione di numeri.

Per quanto riguarda la connettività, il notebook offre diverse opzioni, tra cui HDMI 1.4b, MicroSD e USB Type-C, garantendo la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi e accessori. La batteria integrata assicura un'autonomia fino a 9 ore e 45 minuti, mentre la ricarica rapida consente di caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti, ideale per chi lavora in mobilità.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto attivo del 31% sul notebook HP per un totale di 220€ risparmiati e un prezzo finale di 479,99€.

