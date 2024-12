Dipendenza smartphone: gli americani li controllano ogni 5 minuti

Gli americani sembrano sempre più legati ai loro smartphone, come dimostra uno studio recente condotto da Reviews.org. La ricerca ha rivelato che nel 2024 il numero medio di volte in cui il telefono viene consultato quotidianamente è salito a 205, segnando un aumento significativo del 42,3% rispetto all’anno precedente. Questo significa che, durante la giornata, gli americani controllano il telefono circa ogni cinque minuti, dedicando complessivamente circa due mesi e mezzo all’anno a interagire con lo smartphone.

L’indagine mette in luce un incremento evidente nell’uso del dispositivo, che accompagna gli utenti in praticamente ogni attività quotidiana. L'80,6% degli intervistati, ad esempio, afferma di controllare il telefono nei primi dieci minuti dopo essersi svegliati. Più della metà, il 65,7%, ammette di usarlo persino in bagno, mentre il 53,7% invia messaggi a persone presenti nella stessa stanza. L’uso dello smartphone si estende anche a momenti più intimi: il 38,1% dichiara di utilizzare il telefono durante un appuntamento e il 27% addirittura mentre guida.

Le notifiche, un richiamo irresistibile per gli utenti

Le notifiche, in particolare, si rivelano un potente richiamo per gli utenti. Il 76% dei partecipanti allo studio afferma di controllare il telefono entro cinque minuti dalla ricezione di un avviso. Tra le varie fasce d’età, i Millennials si distinguono per la loro elevata reattività, con l’89,5% che verifica le notifiche entro dieci minuti. Seguono la Generazione Z e la Generazione X, entrambe con una percentuale dell’84%, mentre i Baby Boomers (69%) e la Silent Generation (53,3%) risultano meno inclini a rispondere rapidamente.

Questi dati sollevano interrogativi importanti sul rapporto degli americani con la tecnologia. Un utilizzo così intenso degli smartphone potrebbe infatti avere ripercussioni significative sulla vita quotidiana, condizionando non solo le abitudini individuali ma anche la qualità delle relazioni sociali. Lo studio invita quindi a riflettere sull’impatto di questa crescente dipendenza digitale.