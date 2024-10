Dipendenti Apple: l'IA di Apple è in ritardo rispetto a ChatGPT

Un gruppo di dipendenti di Apple ha sollevato preoccupazioni riguardo al ritardo dell'azienda nel campo dell'intelligenza artificiale generativa, sostenendo che la tecnologia Apple Intelligence potrebbe essere indietro di oltre due anni rispetto a rivali come OpenAI, Google e Meta. Secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, fonti interne affermano che la tecnologia sviluppata da Apple non riesce a eguagliare "l'effetto sorpresa” offerto dai prodotti concorrenti, come ChatGPT.

Le indagini interne a Apple suggeriscono che ChatGPT risulta essere più accurato del 25% rispetto alle nuove versioni di Siri e riesce a rispondere a circa il 30% di domande in più. Riconoscendo queste lacune, Apple ha deciso di collaborare con OpenAI per integrare ChatGPT nei propri sistemi operativi, dando così agli utenti l'accesso a funzionalità di intelligenza artificiale generativa più avanzate.

I vantaggi di Apple

Nonostante tali difficoltà, Apple dispone di un importante vantaggio: il suo ampio ecosistema di dispositivi, che comprende iPhone, iPad e Mac, consente all'azienda di lanciare rapidamente nuove tecnologie su larga scala. La storia dell'azienda ha dimostrato che è spesso in grado di colmare il divario tecnologico con i suoi concorrenti e di conquistare nuovi mercati con successo.

Attualmente, Apple Intelligence è già supportata dall'iPhone 16, dai Mac e da gran parte degli iPad, ad eccezione del modello base. Le prime funzionalità di intelligenza artificiale saranno disponibili su questi dispositivi già a partire dalla prossima settimana. Per il futuro, si prevede un'ulteriore espansione dell'integrazione di Apple Intelligence, con l'arrivo di un nuovo iPhone SE 4, previsto per marzo 2025, e di un iPad entry-level compatibile con l'AI nello stesso anno.

Inoltre, Apple sta progettando di portare la sua intelligenza artificiale sul visore Vision Pro, e secondo Gurman, entro inizio 2026 quasi tutti i dispositivi Apple con schermo supporteranno Apple Intelligence. È quindi da vedere se Apple riuscirà a ridurre il divario con le IA concorrenti nel breve termine o se la situazione rimarrà inalterata per un periodo prolungato.